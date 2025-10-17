El cheque reembolso de hasta US$1130 que algunas personas recibirán en Colorado antes que termine 2025

Los contribuyentes del estado de Colorado volverán a recibir un reembolso a través de la Declaración de Derechos del Contribuyente (Taxpayer’s Bill of Rights, TABOR, por sus siglas en inglés), luego de que este año el gobierno estatal recaudara más fondos de los que puede conservar bajo los límites constitucionales.

Quiénes recibirán el reembolso de hasta 1130 dólares en Colorado

De acuerdo con Easi, el estado anunció que en 2025 se entregará uno de los reembolsos más altos de los últimos años, con pagos de hasta 1,130 dólares, dirigidos principalmente a personas mayores.

Varios estados de Estados Unidos dan reembolsos de impuestos a los contribuyentes (Unsplash)

El gobierno estatal decidió dar prioridad a los adultos mayores, ya que muchos viven con ingresos fijos o limitados y enfrentan costos crecientes por medicamentos, servicios básicos, transporte y alimentos.

Cómo seleccionan a los beneficiarios y cuándo se entregan los reembolsos

El Departamento de Ingresos de Colorado (CDOR, por sus siglas en inglés) será el encargado de distribuir los reembolsos, que se entregarán de forma automática mediante depósito directo o por correo en forma de cheque durante el próximo ciclo fiscal.

Los adultos mayores pueden recibir reembolsos por pago de impuestos cada año (Unsplash)

Los contribuyentes no necesitan realizar ninguna solicitud adicional, ya que la asignación se hace con base en los registros fiscales del año anterior.

Los requisitos para acceder al reembolso son:

Ser residente de Colorado durante el año fiscal correspondiente.

durante el año fiscal correspondiente. Haber presentado una declaración de impuestos estatal , incluso si el monto fue mínimo o exento.

, incluso si el monto fue mínimo o exento. Cumplir con la edad mínima establecida para el grupo de adultos mayores.

Quienes cumplan estos criterios recibirán automáticamente la categoría más alta del reembolso, equivalente a los 1,130 dólares.

El Departamento de Ingresos de Colorado es el encargado de entregar las devoluciones a los contribuyentes, que se hace de forma automática mediante un depósito directo en la cuenta del beneficiario o como cheque por medio de correo tradicional durante el próximo ciclo fiscal. Los adultos mayores que reciben el reembolso no necesitan presentar ninguna solicitud o documentación adicional.

Qué es TABOR y cómo funciona

La Carta de Derechos del Contribuyente (TABOR) se implementó en 1992, luego de ser aprobada por los votantes de Colorado. Esta enmienda constitucional tiene como objetivo limitar el crecimiento del gasto público y garantizar que cualquier ingreso estatal que supere el límite permitido se devuelva directamente a los ciudadanos.

Colorado tiene una ley que obliga a devolver impuestos a los contribuyentes (Unsplash)

A diferencia de otros estados que pueden decidir si el excedente se destina a infraestructura o programas sociales, el sistema de Colorado obliga por ley a que el dinero regrese a los contribuyentes, lo que lo convierte en un modelo único en Estados Unidos.

En años anteriores, los reembolsos TABOR han variado según la recaudación:

2022: pagos de 750 dólares .

pagos de . 2023: reembolsos de 800 dólares .

reembolsos de . 2024: incrementaron a 900 dólares en promedio.

Ahora, en 2025, el monto se eleva hasta los 1,130 dólares, gracias al sólido desempeño económico del estado y al superávit fiscal más alto de la última década.

Un modelo fiscal observado a nivel nacional

El sistema TABOR ha sido objeto de estudio por economistas y legisladores en todo el país, ya que busca equilibrar la recaudación estatal sin sacrificar la transparencia ni la participación ciudadana.

Con este nuevo reembolso, más de medio millón de residentes mayores del estado se beneficiarán directamente de los excedentes fiscales, reforzando el compromiso de Colorado con la estabilidad económica y la equidad tributaria.