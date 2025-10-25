Comisionado de la NBA dice estar "profundamente perturbado" por escándalo de apuestas

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo este viernes que estaba "profundamente perturbado" por el escándalo de apuestas ilegales que sacudió esta semana a la liga de básquetbol norteamericana.

"Mi reacción inicial fue que estuve profundamente perturbado, no hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición", dijo Silver en sus primeras declaraciones sobre el tema, ofrecidas a Amazon Prime.

El caso estalló el jueves cuando autoridades judiciales estadounidenses detuvieron a Chauncey Billups, entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, y a Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, como parte de una amplia investigación a nivel nacional.

Rozier y el exjugador y entrenador asistente Damon Jones fueron arrestados por su presunta participación en una trama de apuestas que, según los fiscales, proporcionó información privilegiada sobre lesiones y bajas en partidos entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

El escolta, de 31 años, fue señalado de manipular su participación en un partido de 2023, cuando jugaba en los Charlotte Hornets, al retirarse antes de tiempo alegando una lesión.

Ese percance habría beneficiado a sus socios de la trama, que habrían apostado grandes sumas a que Rozier terminaba el juego por debajo de sus estadísticas habituales.

La NBA investigó ese incidente pero determinó que no se habían incumplido sus reglas y Rozier siguió en competición.

"Nosotros investigamos esa situación", recordó este viernes Silver. "Y aunque hubo apuestas anómalas, no pudimos encontrar nada".

"Terry cooperó en ese momento. Entregó su teléfono a la oficina de la liga. Se sometió a una entrevista y, finalmente, llegamos a la conclusión de que no había pruebas suficientes, a pesar de ese comportamiento anómalo, para seguir adelante", dijo el jefe de la liga de básquet norteamericana.

- "La liga ha cooperado" -

Pese a los resultados de esa investigación de la NBA, los fiscales federales encontraron evidencias suficientes para presentar los cargos.

"Trabajamos con las fuerzas del orden", recalcó Silver. "La liga ha estado cooperando. Aquello ocurrió hace más de dos años".

"El gobierno federal tiene el poder de hacer citaciones. Pueden amenazar con meter a la gente en la cárcel. Pueden hacer todo tipo de cosas que la oficina de la liga no puede hacer, así que hemos estado trabajando con ellos desde entonces", afirmó.

Por su lado, Chauncey Billups, exestrella de los Detroit Pistons e integrante del Salón de la Fama como jugador, fue detenido por su presunta participación en partidas de póker ilegales amañadas que, según la Fiscalía, estaban vinculadas a familias mafiosas.

Este escándalo ha marcado el arranque esta semana de la nueva temporada de la NBA, la primera bajo el nuevo acuerdo de derechos de transmisión de 11 años y US$77.000 millones.

Compañeros de los Miami Heat expresaron el viernes su apoyo a Rozier, que ha negado las acusaciones a través de su abogado.

Otros jugadores de la liga expresaron su conmoción por los arrestos y algunos recordaron el impacto que están sufriendo por el auge de las apuestas en línea y las acciones de apostadores decepcionados.

