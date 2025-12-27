Aumentan las facturas de electricidad durante el invierno en EE.UU.: consejos de expertos para evitar pagar de más

Con la llegada del invierno boreal, los hogares de Estados Unidos se preparan para ver un aumento en la factura de electricidad. Con el uso de diferentes artefactos eléctricos, las predicciones estiman que las familias pagarán aproximadamente un 9,2% más que en la temporada pasada. En este período, los expertos compartieron consejos para evitar gastar dinero de más.

Aumentan las facturas de luz por el invierno: cuánto pagarán los hogares en EE.UU.

En un reciente análisis, el grupo sin fines de lucro PowerLines estimó que más de 100 millones de estadounidenses podrían experimentar un aumento en las facturas de luz. En concreto, se espera que el hogar promedio pague aproximadamente 995 dólares en calefacción este invierno. Esto corresponde a un incremento del 9,2% en comparación con la temporada invernal pasada.

Las facturas de luz experimentarían un incremento del 9,2% en comparación con el año pasado en EE.UU. Archivo

Además, quienes usan electricidad para calefacción experimentarán un aumento aún mayor. Según la organización, se proyecta una suba del 12,2%, por lo que el gasto promedio pasaría de US$1090 a US$1233.

“Millones de hogares se están viendo empujados a una mayor deuda con los servicios públicos y al borde de cortes de suministro simplemente porque no pueden permitirse mantener sus hogares cálidos”, expresó al respecto Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

Ajustados a la inflación, los precios de la electricidad residencial en 2025 están en su nivel más alto en una década. La NEADA remarcó que desde enero, la factura eléctrica mensual media aumentó casi un 10%. En este período, superó con creces el crecimiento de los salarios y la inflación general.

Los consejos para evitar pagar de más en la factura de la luz en EE.UU.

Expertos citados por CBS News compartieron recomendaciones para que los clientes ahorren dinero de en la factura de luz:

Realizar una auditoría energética en el hogar: un inspector puede ayudar a detectar dónde podría filtrarse aire frío en la casa y recomendar mejoras de eficiencia energética. Las auditorías las realizan auditores de energía residencial certificados.

un inspector puede ayudar a detectar dónde podría filtrarse aire frío en la casa y recomendar mejoras de eficiencia energética. Las auditorías las realizan auditores de energía residencial certificados. Solucionar las fugas evidentes: el mejor lugar para empezar es con las puertas y ventanas. Se recomienda usar masilla para sellar huecos, mantener los burletes en puertas y ventanas y aplicar espuma en aerosol alrededor de los enchufes.

el mejor lugar para empezar es con las puertas y ventanas. Se recomienda usar masilla para sellar huecos, mantener los burletes en puertas y ventanas y aplicar espuma en aerosol alrededor de los enchufes. Invertir en electrodomésticos de bajo consumo: esto puede ahorrar entre US$10 y US$50 al mes, según la potencia de cada artefacto y la cantidad.

esto puede ahorrar entre US$10 y US$50 al mes, según la potencia de cada artefacto y la cantidad. Aislar la casa : Energy Star, un programa de eficiencia energética administrado por la Agencia de Protección Ambiental, ofrece una guía práctica para empezar.

: Energy Star, un programa de eficiencia energética administrado por la Agencia de Protección Ambiental, ofrece una guía práctica para empezar. Consultar los programas de asistencia estatales, federales y de organizaciones sin fines de lucro: algunas iniciativas, como el Programa Federal de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, ofrecen ayuda financiera para los consumidores elegibles.

Los expertos recomiendan invertir en electrodomésticos de bajo consumo para ahorrar en las facturas de luz Freepik

Otros aumentos de las facturas en EE.UU. que afectan a los clientes

Según el informe de la NEADA, publicado el 16 de diciembre, las familias que usan gas natural experimentarán un aumento del 8,4% en las facturas. En números, el dinero requerido irá de US$650 a US$704.

Esto se debe a que los precios del gas natural subieron casi un 50% en el último año, impulsados en parte por la rápida expansión de las exportaciones de gas natural licuado (GNL).

Actualmente, el gas natural proporciona alrededor del 40% del combustible para generar electricidad y proporcionar calor a aproximadamente el 46% de los hogares.

Las personas que usan calefacción con gas natural pagarán un 8,4% más en sus facturas este año durante el invierno en EE.UU. Freepik

En el otro extremo, se espera que aquellos que utilizan combustible de calefacción y propano paguen aproximadamente lo mismo que el año pasado. Esta dinámica responde a los precios más bajos compensados por el incremento del consumo en el clima invernal más frío.

NEADA estima que una de cada seis familias ya están atrasadas en las facturas de energía, con una deuda a los servicios públicos de un total de US$23.000 millones. Hasta cuatro millones de hogares podrían enfrentarse a cortes de energía este invierno, casi 500 mil más que el año pasado.