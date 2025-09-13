Cómo es la nueva casa prefabricada de lujo que vende Amazon por menos de 15.000 dólares

Las casas prefabricadas son aquellas que comienzan a manufacturarse desde fábrica y después son enviadas en partes para terminar de ser ensambladas en el lugar deseado. Una ventaja de este tipo de viviendas es su reducido precio. Mientras una casa tradicional suele costar cientos de miles de dólares, un hogar prefabricado puede costar decenas de miles. En Amazon, existe un modelo de lujo que cuesta 14.000 dólares.

Cómo se ve la casa prefabricada de Amazon de 14.000 dólares

La marca Hashmi Homes tiene en su catálogo de Amazon una casa prefabricada que cuenta con tres dormitorios, sala de estar, cocina y un baño completo. Las dimensiones de esta vivienda que tiene un precio de 14 mil dólares son:

Ancho: 19,7 pies (seis metros)

19,7 pies (seis metros) Alto: 8,1 pies (2,5 metros)

8,1 pies (2,5 metros) Profundidad: 26,2 pies (ocho metros)

Así se ve por dentro la sala de estar de la casa prefabricada de Hashmi Homes (Amazon/Hashmi Homes)

En la descripción del producto, el fabricante detalló que es posible comunicarse con ellos para definir a su gusto la distribución de las habitaciones dentro del inmueble.

Además de elegir en dónde estarán los dormitorios, los compradores también pueden decidir si quieren solo uno o dos de ellos para tener más espacio en la sala de estar.

Esta casa prefabricada cuenta con una estructura de acero galvanizado reforzado con tela de poliéster y con paredes de panel de sándwich. La cocina solo incluye un fregadero, mientras que el baño cuenta con inodoro y lavabo de cerámica, así como con una ducha, toallero y espejo.

El sistema eléctrico (interruptores, enchufes, luces, caja de distribución, etc.) también está incluido.

Tanto las ventanas como la puerta principal de la construcción son de vidrio y, como puede verse en las fotos del producto, es posible personalizar la apariencia exterior del inmueble.

De acuerdo con la descripción en Amazon, esta vivienda tiene una vida útil de entre 30 y 40 años. El vendedor aseguró que es resistente al viento, la lluvia y la nieve.

Cuáles son las ventajas y desventajas de esta casa prefabricada

Hashmi Homes agregó que esta casa tiene distintas funciones. Los compradores podrían utilizarla para vivir en ella, pero también aprovecharla para convertirla en una oficina o incluso en un refugio de emergencia.

Una de las ventajas de esta casa es que los compradores pueden personalizar su exterior y el interior (Amazon/Hashmi Homes)

Esta opción de vivienda es promocionada en Amazon como fácil de montar y desmontar. Según las especificaciones, es posible armarla en cuatro horas con la ayuda de tres o cuatro personas.

Aunque el fabricante afirmó que la casa de acero galvanizado es resistente a los elementos, la descripción advirtió que las personas no deben estar dentro de ella durante condiciones climáticas extremas, como tormentas, tornados, huracanes e inundaciones.

El inmueble sí resiste la caída de nieve, siempre y cuando la cantidad no supere los 6,6 pies (dos metros) de altura en el techo. La velocidad máxima de viento que resiste es de 70 millas por hora (112,6 kilómetros por hora).

Otro detalle a considerar es que no se pueden atornillar o clavar objetos en las paredes de esta casa prefabricada, por lo que los habitantes solo podrán usar ganchos autoadhesivos.

Cuánto cuestan otras viviendas prefabricadas en Amazon

En Amazon existe una variedad de casas prefabricadas con tres dormitorios cuyos precios suelen rondar alrededor de los 10.000 dólares. El costo final suele depender del tamaño total del inmueble, así como de los materiales con los que está construido.

Es fácil encontrar en Amazon casas prefabricadas que cuestan menos de 20 mil dólares (Amazon)

Los compradores también pueden elegir su hogar favorito de acuerdo con la apariencia exterior, porque algunos diseños son modernos y minimalistas, mientras que otros son más rústicos.

Por ejemplo, hay una opción de 9599 dólares cuyo frente está compuesto completamente por ventanas altas. En cambio, hay otro producto de 14.949,99 dólares que es de mayor tamaño y luce una apariencia similar a la de una casa de campo en EE.UU.