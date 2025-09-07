En Estados Unidos: cuál es el precio del Toyota Tacoma en septiembre de 2025

El Toyota Tacoma adquirió gran popularidad en Estados Unidos, con 11 modelos disponibles que permiten la personalización para los conductores en función de sus preferencias. ¿Cuál es el precio de este vehículo en septiembre de 2025?

Cuánto cuesta el Toyota Tacoma en EE.UU. en septiembre de 2025

La automotriz japonesa presentó un precio base de 31.590 dólares para este vehículo en el territorio norteamericano, aunque puede variar en función del modelo y las características que incluya. A su vez, cuenta con novedades generales, como la suspensión trasera multibrazo, el mecanismo de desconexión del estabilizador o el control de conducción a baja velocidad.

Este diseño deportivo permite el remolque de mercancías Toyota.com

Los precios de los 11 modelos de Toyota Tacoma en septiembre de 2025 son:

SR : US$31.590.

: US$31.590. SR5 : US$36.220.

: US$36.220. TRD PreRunner : US$38.520.

: US$38.520. TRD Sport : US$39.800.

: US$39.800. TRD Off-Road : US$42.200.

: US$42.200. TRD Sport i-Force Max : US$46.720.

: US$46.720. TRD Off-Road i-Force Max : US$47.020.

: US$47.020. Limited : US$52.955.

: US$52.955. Limited i-Force Max : US$56.280.

: US$56.280. Trailhunter : US$63.135.

: US$63.135. TRD Pro: US$64.135.

Los tres primeros modelos presentan un espacio más reducido con dos asientos, mientras que el resto cuenta con cinco puestos para conductor y pasajeros. La eficiencia del combustible va desde 19 millas por galón (30,5 kilómetros por litro) a 26 millas por galón (41,8 kilómetros por litro) en sus variedades.

A su vez, cuentan con un sistema de llave inteligente, ruedas de aleación de 17 plg, pantalla de audio multimedia de ocho pulgadas con conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, amortiguadores de dos tubos deportivos y puerta de la caja con apertura y cierre eléctricos.

Cuáles son las funciones del Toyota Tacoma

Esta camioneta cuenta con un remolque con tecnología avanzada, con asistente de trayectoria recta, un controlador del freno integrado y un monitor de punto ciego, que extiende el área de detección cuando identifica un tráiler que es remolcado. Algunos de los modelos presentan la cabina doble para los interesados, con un precio más elevado.

El Toyota Tacoma presenta 11 modelos distintos para los conductores Toyota.com

La navegación por satélite incorporada en la pantalla del vehículo facilita a los conductores su trayecto, que además de ser táctil, cuenta con audio multimedia. También se puede acceder a través de ella a las funciones de seguridad, de off-road, de remolque y otras.

Tacoma, el reemplazo del Toyota Hilux en Estados Unidos

Este modelo se lanzó en 1995, momento en el que se dejó de comercializar el Toyota Hilux en el territorio norteamericano. La principal decisión radicó en los aranceles impuestos en el “Chicken Tax”, que representaron un 25% para las camionetas ligeras y dificultaba su importación.

Posteriormente, Toyota instaló fábricas en EE.UU. y desarrolló el Toyota Tacoma, con mayores dimensiones y con características destinadas a satisfacer a los clientes estadounidenses, según destacó US News.

El Toyota Hilux dejó de comercializarse en 1995 en Estados Unidos Toyota.com

No todas las características del Tacoma están presentes en el Hilux, debido a que el modelo que ya no se vende en el territorio norteamericano tiene un diseño más enfocado a prueba de choques.

A su vez, Hilux cuenta con tres motores a elegir, entre dos turbodiésel y uno de gasolina de 2,7 litros. Por su parte, Tacoma tiene uno de cuatro cilindros de 2,7 litros como base.