En Estados Unidos: cuál es el precio de una casa prefabricada de dos pisos en Amazon en septiembre 2025

Las viviendas modulares, popularmente conocidas como “mobile home”, presentan un auge en el mercado estadounidense. Este tipo de estructuras tienen diversas variedades y están disponibles en plataformas como Amazon este septiembre de 2025.

Cuánto cuesta una casa prefabricada de dos pisos en Amazon

Las redes sociales se inundaron de publicaciones de usuarios que adquirieron una vivienda de estas características en Estados Unidos en las últimas semanas, mientras mostraron el proceso de instalación o detallaron cuáles son los valores que abonan mensualmente y las peculiaridades de vivir en una “mobile home”.

Las casas prefabricadas presentan un auge en el mercado de Estados Unidos Amazon.com

Amazon es una de las plataformas que ofrece casas prefabricadas y, entre sus múltiples variedades, están disponibles las estructuras de dos pisos. Los precios que oscilan actualmente varían en función de las disposiciones y el estilo, aunque suelen oscilar entre los 20.000 dólares y los US$30.000 como valor estándar.

Por ejemplo, una vivienda modular de dos alturas y más de siete toneladas de la marca Boyowo presenta un costo de US$26.999. Esta casa prefabricada tiene tres metros de profundidad, seis metros de ancho y 2,5 metros de alto.

Con metal en color madera blanco, esta unidad posee cinco dormitorios y requiere de equipamiento de carga pesada para su instalación, que ya cuenta con electricidad y agua. La parte superior tiene un porche al aire libre.

Esta vivienda modular con cinco dormitorios presenta un valor de US$26.999 Amazon.com

Estos valores son más altos que los de las casas prefabricadas de un solo nivel que ofrece Amazon en la actualidad, que suelen ir desde US$5299 hasta US$50.000.

Otros precios de casas prefabricadas de dos pisos en Amazon

La plataforma presenta una amplia variedad de opciones de viviendas con estas características, con distintas disposiciones, estilo y valores. Algunos ejemplos de unidades a la venta son:

Casa prefabricada de lujo de dos pisos : además de las disposiciones habituales, cuenta con un espacio para oficina y presenta un valor de US$18.699. Con una escalera caracol en su interior para acceder a los distintos niveles, las dimensiones totales son 5,5 metros de profundidad, 5,5 metros de ancho y 4,9 metros de alto.

: además de las disposiciones habituales, cuenta con un espacio para oficina y presenta un valor de US$18.699. Con una escalera caracol en su interior para acceder a los distintos niveles, las dimensiones totales son 5,5 metros de profundidad, 5,5 metros de ancho y 4,9 metros de alto. Vivienda plegable con un dormitorio y un baño : su instalación se estima en 48 horas y tiene un espacio al aire libre en la parte superior. El precio para esta unidad, de 10,8 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 2,43 metros de alto, es de US$17.099.

: su instalación se estima en 48 horas y tiene un espacio al aire libre en la parte superior. El precio para esta unidad, de 10,8 metros de profundidad, 6 metros de ancho y 2,43 metros de alto, es de US$17.099. Minicasa de lujo con seis habitaciones: con casi 6 metros de profundidad, 6,29 metros de ancho y 5 metros de alto, esta vivienda ofrece comodidad y amplitud en dos niveles que se puede personalizar en tonos gris, amarillo, blanco o negro. El precio es de US$23.250.

Los precios de las casas prefabricadas de dos pisos oscilan los US$20.000 y US$30.000 Amazon.com

Ventajas de comprar una casa prefabricada en Estados Unidos

Los usuarios de las redes sociales señalaron los motivos que los llevaron a adquirir este tipo de viviendas. Por ejemplo, destacaron que únicamente abonan entre US$400 y US$800 al mes por el alquiler del terreno, además de las facturas de servicios, que registraría un valor inferior al de la renta de un apartamento.

Además, indicaron que estas unidades ofrecen seguridad contra posibles desastres naturales o clima severo, debido a sus sistemas de anclaje y materiales resistentes.