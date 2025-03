Cómo es la nueva regla de Walmart para sus repartidores que los hará cobrar dinero extra

Walmart busca generar una mayor capa de seguridad en la gestión de cada uno de sus repartidores y es por eso que implementará una nueva regla que es un proceso de verificación de identidad. Más allá de la medida innovadora, lo llamativo es que los empleados que participen recibirán un pago extra como recompensa.

La nueva regla de Walmart para sus repartidores

El nuevo sistema de seguridad es para tener un mayor control sobre los colaboradores de la cadena, especialmente con los repartidores. Mediante la aplicación de Spark Driver, desarrollada específicamente por la empresa para dispositivos Android, los trabajadores transportan los pedidos a domicilio.

Los repartidores recibirán US$15 por cumplir con el reconocimiento facial (Foto: Walmart Corporation)

Sin embargo, algunos conductores de Spark compran y realizan entregas para el servicio usando cuentas bajo nombres de otras personas, de acuerdo a Business Insider. Es por eso que la compañía debió transparentar el asunto y pasar por este nuevo proceso de reconocimiento facial.

A algunos conductores del servicio de entrega se les pide que lleven su licencia de conducir a una tienda Walmart, ubicada en el noroeste de Arkansas donde se encuentra la sede corporativa, en la cual personal de la gran cadena verificará su identidad. Quienes pasen por este breve trámite, recibirán US$15 como bono extra en modo de recompensa. Un aliciente de la organización que incita a que se pase por este reconocimiento.

El intento anterior que no resultó

Anteriormente, según Business Insider, Walmart ya ensayó esta verificación de identidad en la aplicación de Spark. Fue a finales de 2023 y la herramienta solicitaba a los usuarios que se tomaran una serie de selfies con sus teléfonos inteligentes, que la compañía luego comparaba con la foto de su identificación.

Los conductores de Spark deben completar la verificación cada vez que inician sesión en la aplicación, pero que, en su momento, no funcionó del todo porque hubo casos en los que Walmart quitó cuentas de repartidores a pesar de que sus fotos y datos coincidían con sus licencias.

“Para mí no fue gran cosa. Puede serlo para otra persona si no es quien dice ser”, fue parte de la declaración de un conductor que no se mostró muy conforme con el chequeo.

Los problemas que surgieron con la aplicación

Spark Driver trajo algunos inconvenientes de uso, ya que las cuentas de la aplicación, y otras similares de reparto, suelen venderse en redes sociales, como en grupos de Facebook para trabajadores eventuales.

La aplicación pasó por ataques cibernéticos (Foto: Spark Driver)

Algunas publicaciones se dirigen a personas sin documentación y hacen referencia a no tener autorización de trabajo dentro de Estados Unidos, o directamente, afirman que tener varias cuentas les permitirá entregar varios pedidos a la vez y ganar una mayor cantidad de dinero.

Hubo casos extremos en los que los repartidores denunciaron que sus cuentas fueron hackeadas e incluso Walmart llegó a exponer que hubo más de 200 situaciones de esa índole. “Estamos probando este programa piloto en ciertos mercados y evaluaremos los resultados antes de tomar decisiones a largo plazo, pero siempre estamos en búsqueda de tecnologías de seguridad” manifestó un portavoz de la cadena a BI.