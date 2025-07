Cómo es que la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump impactará en los trabajadores de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump impulsó una nueva ley que modifica la carga tributaria de millones de trabajadores en Estados Unidos. Con casi 900 páginas, el texto conocido como One Big Beautiful Bill Act abarca deducciones fiscales, incentivos para el cuidado infantil, apoyo a la educación técnica y beneficios para ciertos sectores laborales. Si bien la Casa Blanca presentó la iniciativa como una forma de fortalecer la economía, especialistas advierten sobre los efectos secundarios que podrían afectar a los empleados de menores ingresos.

Propinas sin impuestos: beneficios y riesgos

Uno de los puntos de la mega ley más promocionados por el gobierno de Trump fue la exención impositiva sobre las propinas. La nueva normativa permite deducir hasta US$25.000 anuales en propinas calificadas para quienes declaren ingresos por debajo de US$150 mil o US$300 mil en caso de declaraciones conjuntas, destacó CNN.

La eliminación de impuestos sobre la propinas fue una de las medidas más sonadas de su proyecto (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Esta disposición retroactiva comenzará a regir en la temporada fiscal 2025 y caducará a fines de 2028.

La deducción se aplicará tanto a quienes tomen la deducción estándar como a quienes detallen sus gastos. Las “propinas calificadas” incluyen pagos en efectivo realizados voluntariamente a trabajadores de industrias que tradicionalmente reciben este tipo de ingresos, como la gastronomía.

No obstante, expertos como Martha Gimbel, de Budget Lab de Yale, advirtieron al medio citado que el impacto real puede ser menor para algunos empleados. “Quizás estés leyendo sobre esto en las noticias y veas que no hay impuestos sobre las propinas, y pienses: ‘Me parece genial’. Sin embargo, no te tomas el tiempo de pensar: ‘Bueno, espera, ya no pagaba impuestos federales sobre la renta por mis propinas, porque ganaba demasiado o muy poco dinero’”, afirmó.

Deducción por horas extra: impacto limitado

El nuevo marco legislativo también contempla una deducción fiscal sobre las horas extras. La medida alcanza a trabajadores con ingresos inferiores a US$150 mil, o US$300 mil en declaraciones conjuntas. Podrán deducir hasta US$12.500 o US$25.000, según el tipo de declaración.

Se aplica solo a la compensación obtenida por trabajar más de 40 horas semanales y rige desde 2025 hasta 2028. Se trata de una deducción por encima de la línea, lo que la vuelve accesible para una amplia gama de trabajadores.

La deducción de impuestos sobre las horas extra podría tener un impacto limitado Freepik

Becas y capacitación para empleos de alta demanda

La norma también incluye una ampliación de las becas Pell, históricamente destinadas a estudiantes de bajos ingresos. A partir del 1° de julio de 2026, podrán utilizarse para financiar cursos cortos orientados a trabajos calificados con alta demanda y buenos salarios.

Los programas elegibles deberán ofrecer entre 150 y 600 horas de instrucción en un período de ocho a quince semanas. El objetivo es responder a la necesidad urgente de trabajadores capacitados en sectores estratégicos.

Incentivos fiscales para el cuidado infantil

La ley aumenta el crédito impositivo que pueden reclamar los empleadores que ofrezcan servicios de cuidado infantil a sus trabajadores. Desde el año fiscal 2026, las empresas podrán deducir hasta el 40% de los gastos calificados, con un tope de US$500 mil. Las pequeñas empresas podrán deducir hasta el 50%, hasta un límite de US$600 mil.

Aunque se reconoce que el acceso al cuidado infantil mejora la participación laboral, sobre todo entre mujeres, los datos indican que este beneficio se concentra en grandes compañías. Según un informe del Centro para el Crecimiento Equitativo de Washington, menos de 300 empresas lo aplicaron en 2016.

La ley otorga beneficios a empleadores que contribuyan al pago de créditos estudiantiles de sus trabajadores White House/Freepik

Beneficios para el pago de préstamos estudiantiles

Otra disposición de la ley vuelve permanente una medida que permite a los empleadores contribuir hasta US$5250 anuales al pago de préstamos estudiantiles de sus trabajadores, sin que esto se considere ingreso imponible. A partir de 2026, el monto se ajustará por inflación en tramos de US$50.

Según la Brookings Institution, este tipo de beneficios suelen favorecer a empleados de altos ingresos en grandes empresas. Solo el 3% de los trabajadores en el 25% más pobre tuvo acceso a esta ayuda, frente al 9% en el 25% de mayores ingresos.