Cómo ver en vivo la pelea de Manny Pacquiao vs. Mario Barrios desde Estados Unidos

Manny Pacquiao regresa al ring después de un retiro de cuatro años y lo hará en un enfrentamiento contra el estadounidense Mario Barrios. En su última pelea, el filipino terminó contra las cuerdas al caer ante Yordenis Ugas, un combate que catapultó su fama en el mundo del boxeo. Ahora, el ansiado regreso de ‘Pac-Man’ ya genera grandes expectativas.

Manny Pacquiao vs. Mario Barrios: dónde ver en vivo desde EE.UU.

La pelea se llevará a cabo el próximo 19 de julio y los televidentes de todo el mundo estarán al pendiente de este combate. De acuerdo con Premier Boxing, el combate estará disponible en Prime Video en la modalidad de pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés) y se llevará a cabo en el MGM Grand Las Vegas, Estados Unidos.

Pacquiao y Barrios durante una conferencia previo al combate Foto: Instagram boxer_barrios Instagram boxer_barrios

Organizada por Premier Boxing Champions (PBC), será la pelea estelar de la cartelera de ese día, la cual arranca cerca de las 19.00 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

Entre los combates programados para esa noche se encuentran:

Sebastian Fundadora vs. Tim Tszyu, peso superwelter. Título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Isaac Cruz vs. Ángel Fierro, peso superligero

Brandon Figueroa vs. Joet González, peso pluma

Gary Russell Jr. vs. Hugo Alberto Castañeda, peso ligero

Alan Picasso Romero vs. Kynosuke Kameda, peso súpesupergallo

Mark Magsayo vs. Jorge Mata Cuellar, peso superpluma

Cabe resaltar que los derechos pertenecen totalmente a Prime Video debido al acuerdo que firmaron en diciembre del 2023 con Premier Boxing Champions (PBC, por sus siglas en inglés) y Prime Video de Amazon para ofrecer peleas en el servicio de transmisión a partir de marzo de este año.

Pacquiao busca retomar su carrera en el boxeo

Durante una conferencia de prensa previa al combate, Many Pacquiao señaló a The Associated Press que su mente se enfoca en retomar su carrera como boxeador, por lo que dejará de lado su carrera política. “En este momento, el libro de la política está cerrado”, detalló.

El boxeador mostró su entusiasmo por retomar su carrera profesional Foto: Instagram mannypacquiao Instagram mannypacquiao

El boxeador originario de Filipinas destacó su determinación por hacer su trabajo en el boxeo y su pasión por volver al cuadrilátero. “Aún puedo hacer mi trabajo en el boxeo (…) No he terminado todavía. El fuego, la determinación, las ganas de entrenar y trabajar duro, todavía están ahí. Es increíble”, resaltó.

Manny Pacquiao comentó que tuvo momentos complicados al anunciar su retiro como boxeador hace cuatro años, ya que constantemente se preguntaba si seguía siendo un pugilista. Ahora, retomará su carrera con una pelea que le podría dar el título de peso welter del CMB.

El “Pac-Man” tuvo su última pelea ante el cubano Yordenis Ugás en agosto de 2021, la cual perdió por decisión unánime tras terminar los 12 asaltos pactados. La falta de entrenamiento y combate se convirtió en una de las mayores críticas hacia el boxeador durante los meses previos a la pelea, pero afirmó que su velocidad de manos y condiciones atléticas todavía están ahí y se siente renovado después de cuatro años sin recibir golpes.

Manny Pacquiao se prepara para enfrentar a Mario Barrios en Las Vegas Instagram/@mannypacquiao

El regreso de una leyenda

El excampeón mundial también ha sido cuestionado por su edad, la cual consideran los expertos le jugará en contra en su regreso. No obstante, Many Pacquiao mandó un mensaje claro en redes sociales previo a la pelea.

“La edad es solo un número. ¡No vine aquí buscando respeto, vine a ganármelo a pulso el 19 de julio!”, señaló. Ahora, el boxeador filipino tendrá la oportunidad de demostrar que se encuentra en la mejor forma para retomar su carrera y tener otras peleas más.