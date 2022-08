Compartieron 4 divertidos consejos sobre qué no hacer en Estados Unidos que fueron furor

El sueño americano es el deseo de muchos y, con la emoción de cumplirlo, algunas personas podrían olvidar analizar los riesgos.

Aunque Estados Unidos es un país que atrae a viajeros de todo el mundo, como cualquier otra nación también tiene algunos detalles específicos que podrán causar un choque cultural para los recién llegados.

Samantha Trottier y su novio argentino Hernán Regiardo están viviendo en Miami Captura Instagram

Samantha Trottier es norteamericana y está en pareja con el argentino Hernán Regiardo. Juntos, han comenzado hace un tiempo a compartir una serie de videos sobre las particularidades de cada país y cultura.

Actualmente la pareja reside en Miami, Estados Unidos, y desde allí quiso alertar a todos los latinos sobre cuáles son las cosas que no se deben de hacer allí. Como siempre, sus consejos llevan un tinte algo cómico, por lo que sus seguidores no tardaron en viralizar el video y dejarle cientos de comentarios.

1. Tener una bandera afuera de tu casa

“Si no tenés una bandera, tus vecinos van a pensar que no sos patriótico”, expreso Sara. En el clip mostró la fachada de varias viviendas que sí tienen una bandera de su nación en sus patios delanteros. Al parecer no importa si eres extranjero o local, lo que importa es que te consideren como una persona amante de la patria.

Una conocida pareja de tiktokers dice qué es lo que los latinos no deben hacer en Estados Unidos

“Siempre tuve una inquietud, ¿si sos extranjero también debes poner la bandera? ¿Qué pasa si cuelgo la de Argentina?”, fue la pregunta de un usuario, a lo que la influencer respondió: “No pasa nada, ahora muchos tienen la de Ucrania también”.

Muchos estadounidenses acostumbran tener banderas de su país en sus patios @medialuncita/TikTok

2. No llames a la ambulancia

Sam posteó luego un video con ella tirada en el piso, como convaleciente. “No llames a la ambulancia por cualquier cosa porque sale 5000 dólares”, alertó allí, indicando que ese recurso debe ser utilizado en caso de verdaderas emergencias.

Las ambulancias en Estados Unidos cuestan 5000 dólares @medialuncita/TikTok

“5000 dólares es un robo, ¿Quiénes vienen en la ambulancia, los de Grey’s Anatomy?”, “‘5000 dólares? Voy en taxi mejor”, “No, mejor me muero yo solita”, fueron algunos de los comentarios que los tiktokeros le dejaron para hacerle saber que consideraban excesivo el precio del servicio médico. Acto seguido, Sara compartió su propia experiencia: “Cuando mi mamá se quebró el pie se fue manejando hasta el hospital”.

3. No poner la manteca en la heladera

La influencer consideró que la manteca, o mantequilla, como se le conoce en varios países de la región, no debe ser ingresa en el refrigerador simplemente porque “va afuera”. En el video se lo puede ver a su novio Hernán, guardándola allí con cara de total normalidad, ya que en su país es lo más común y corriente. “¿Cómo que la manteca afuera? Se derrite”, replicó un tiktokero, pero ella respondió de manera muy cómica: “No, vivimos en Miami y no se derrite, queda justa para untar”.

Sara, nacida en Dakota del Norte, dice que nunca pone la manteca en la heladera, su novio es argentino y suele hacer lo contrario @medialuncita/TikTok

4. No cortar la electricidad antes de un viaje

Lo último que consideró como esencial para todos los latinos que se mudan a Estados Unidos, es que no deben deshacerse de los servicios básicos cuando salen de viaje, una práctica que suele ser muy común en toda América Latina. “No cortes la electricidad ni el gas antes del viaje porque así está bien”, fue su graciosa manera de decir que en territorio estadounidense no ocurría nada si no se tomaban estas precauciones.