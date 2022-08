Selena Gomez reivindicó los “cuerpos reales” con un video en traje de baño y recibió todo tipo de elogios

Las celebridades no están exentas de las críticas, al contrario, muchas veces están bajo el constante escrutinio público y algunas de ellas tienen que atravesar trastornos por comentarios negativos hacia su físico, con calificativos de sus cuerpos sobre si son muy delgados o robustos.

Selena Gomez incluso habló en el pasado de cómo esta situación influyó en su vida y en su percepción sobre ella misma, inspirándola a crear una línea de maquillaje. “Soy perfecta tal y como soy”, dijo hace poco la artista a la hora de hablar del “body positive”, movimiento que justamente busca eso, aceptar los cuerpos reales.

En las últimas horas, la actriz y cantante volvió a sumarse a esa iniciativa a través de un simpático video que subió a su cuenta de TikTok.

Selena Gomez es popular por su apoyo a diversos proyectos que ayudan a combatir los estándares de belleza y los estereotipos, incluso su línea de maquillaje, Rare Beauty (belleza rara), busca que las personas se sientan cómodas en su propia piel, pero siempre manteniéndose reales.

El valor de lo natural y sin filtros fueron los elementos que Selena Gomez, quien hace un par de semanas celebró su cumpleaños 30, decidió reflejar en su corta grabación que tomó durante sus vacaciones en Italia. Mientras disfrutaba de un relajante día junto al mar, posó con su bañador de La’ Mariette y usó un audio en playblack de alguien que le aconsejaba meter la barriga.

Selena Gomez comparte video en traje de baño y recibe elogios

“No voy a meter nada, las barrigas reales están de vuelta”, contestaba ella en el clip que alcanzó las más de diez millones de reproducciones y en los comentarios los usuarios no dejaban de alabarla. Algunos ya están acostumbrados a ver este tipo de contenido en la cuenta de la actriz, quien a principios de este año explicó con ironía su singular dieta para mantenerse delgada: “Cuatro tacos, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante”, expresó para luego rematar: “No me importa mi peso porque la gente va a opinar de él de todos modos”.

Aunque la conversación, cuyo audio original pertenece a la youtuber LaTasha Kebe, es sarcástica, la realidad es que alude a un problema real y da el mensaje de la importancia de amarse a sí mismo, sin importar los ideales impuestos por la sociedad.

Selena Gomez en Los Angeles, luciendo una remera con la foto de su tocaya Selena Quintanilla The Grosby Group

Además de que el clip demuestra que nadie se acerca a la perfección que vemos en redes sociales y muchas personas tratan de seguir, el traje de baño que eligió la cantante también tiene un detalle clave, ya que es de la firma La’ Mariette, popular por sus campañas sobre “body positive”.

El verano pasado, Selena posó con otro traje de baño de esta marca y mostró su cicatriz tras su trasplante de riñones. “No quería que saliera en las fotos, así que me ponía prendas que la tapaban. Ahora, más que nunca, me siento segura de quien soy y de lo que he pasado. Estoy orgullosa de ello”, decía.

Selena Gomez, de vacaciones en Italia

En sus vacaciones, el Daily Mail captó a la exestrella de Disney mientras tomaba el sol en un lujoso yate en Positano, Italia, con el productor de cine Andrea Lervolino, con lo que abrió las preguntas sobre un posible romance en puerta. Desde que terminó con Justin Bieber, no se han tenido noticias sobre alguna relación, al menos de manera pública.

Las fotos de Selena Gomez y el productor italiano de vacaciones DailyMail

El medio citado destacó que no estaban solos, sino que nadaron y disfrutaron de un divertido paseo con amigos, pero también que su química con el productor italiano era innegable, dado que éste incluso la tomaba de la mano y la ayudaba a meterse al mar.

La relación entre ambos inició en 2016, con la película, En lucha incierta. Luego, años más tarde, fueron vistos en Italia durante un viaje de cumpleaños de la cantante, antes de que se les volviera a ver juntos el año pasado en un yate de Los Ángeles. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el presunto noviazgo.