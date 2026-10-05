Comprometidos: la historia de amor Kash Patel, director del FBI, y la cantante de música country Alexis Wilkins

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, y la cantante de música country Alexis Wilkins anunciaron su compromiso este domingo 4 de octubre de 2026 a través de sus redes sociales, después de tres años de noviazgo.

Patel y Wilkins: el origen de la relación y los detalles del romance

La pareja comenzó a salir en 2023, después de conocerse en una reunión en la casa de un amigo en común. En ese encuentro, ambos descubrieron que compartían valores patrióticos y posiciones políticas conservadoras.

Wilkins abordó los detalles de su noviazgo durante una entrevista concedida en 2025 en el programa The Megyn Kelly Show. En esa oportunidad, la artista destacó la “honestidad” y el “carácter” del funcionario federal.

“Es increíble; sus valores son increíbles. Como ambos somos muy patriotas, obviamente hay cosas en las que coincidimos”, dijo la cantante.

Según The Independent, ella creció en el Reino Unido, Suiza y Arkansas antes de consolidar su carrera artística. Además, lanzó su album debut titulado “Grit” en 2023 y desde entonces combina la música con el análisis político.

A su vez, la joven de 27 años ejerce funciones como integrante de un comité en la Asociación Nacional del Rifle desde junio de 2025. También se desempeña como consultora de la organización The American Border Story desde mayo de ese mismo año.

Por su parte, Patel asumió la jefatura del FBI a comienzos del año 2025. En ese entonces, Wilkins asistió a la ceremonia oficial de toma de posesión para acompañar al funcionario en su nuevo cargo.

El anuncio del compromiso entre Patel y Wilkins

La pareja eligió la plataforma X para difundir la noticia del compromiso el domingo por la noche. Wilkins publicó una fotografía en blanco y negro en la que muestra su anillo de compromiso junto al funcionario federal.

La artista acompañó la imagen con una frase en la que afirmó: “Fui y metí a la ley de por medio”. Por su parte, Patel compartió la imagen en su cuenta de inmediato. El funcionario agregó un emoticón de un corazón rojo y un anillo.

Kash Patel y Alexis Wilkins anunciaron formalmente su compromiso con una publicación en X Captura de pantalla X @Kash_Patel

Las polémicas de Kash Patel y Alexis Wilkins por los viajes en aviones del FBI

En los últimos años, el noviazgo de Patel y Wilkins generó cuestionamientos relacionados con el uso de recursos estatales. Las críticas surgieron por viajes en avión del director del FBI sin fines aparentes de aplicación de la ley.

Según AP, uno de los episodios ocurrió en octubre de 2025 durante un viaje a State College en Pensilvania para un evento de lucha libre. En esa ocasión, Patel utilizó un jet oficial y Wilkins interpretó el himno nacional antes del espectáculo.

Las imágenes de la pareja en ese evento provocaron reacciones desfavorables en diversos sectores políticos. En respuesta, en una publicación de X de noviembre, Patel calificó los ataques contra su compañera como “patéticos”.

Kash Patel defendió a su comprometida en varias ocasiones tras acusaciones vinculadas a la utilización de fondos públicos GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cantante también enfrentó controversias por su participación musical en la Great American State Fair de Donald Trump en el National Mall. Su presencia ocurrió luego de que otros artistas retiraron sus actuaciones de dicho evento conmemorativo.

Asimismo, Wilkins desestimó teorías de conspiración en internet que la vinculaban con el servicio de inteligencia israelí Mossad. La intérprete rechazó esas afirmaciones y recordó su trayectoria dentro de las causas conservadoras.