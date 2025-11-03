Con Nueva York en juego, los demócratas buscan revitalizarse en las primeras elecciones desde que asumió Donald Trump

WASHINGTON.- Un virtual test sobre los primeros nueve meses de gobierno de Donald Trump y una oportunidad para los demócratas para revitalizarse a falta de un año para los comicios de medio término. Así se presentan en Estados Unidos las primeras elecciones generales en lo que va de la segunda presidencia del líder republicano. Tendrán lugar este martes y los principales focos están sobre las disputas por la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey.

Un año después de la amplia derrota en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre pasado, el Partido Demócrata busca retomar impulso y capitalizar el momentum de creciente descontento de muchos norteamericanos con la gestión de Trump, según marcan varias encuestas de los últimos días.

En la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el demócrata socialista de 34 años con un fulgurante ascenso y favorito a ganar, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente, y el republicano conservador Curtis Sliwa.

El fenómeno Mamdani

Mamdani, que en caso de imponerse se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York, conmocionó al mundo político cuando derrotó a Cuomo en las primarias de junio con una enérgica campaña centrada en hacer de la ciudad un lugar más asequible para vivir.

Trump lo ha apuntado como un enemigo político, con fuertes críticas que renovó en la entrevista que concedió a la cadena CBS. “Comunista, no socialista”, interrumpió el presidente a su entrevistadora, Norah O’Donnell, al ser consultado por Mamdani. “Es mucho peor que un socialista”, reforzó.

“Será difícil para mí, como presidente, dar mucho dinero a Nueva York. Porque si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo único que estás haciendo es malgastar el dinero que envías allí”, dijo Trump, oriundo de la “Gran Manzana”.

Mamdani, con 43% de intención de voto, supera por 10 puntos en la intención de voto a Cuomo, y por 30 a Sliwa. El ganador reemplazará al demócrata Eric Adams.

El joven candidato -que ha hecho un uso intenso de las redes sociales para su campaña- logró impulsar su figura al conectar con muchos votantes descontentos en un momento en que la confianza en el Partido Demócrata entre sus propios miembros está en un nivel bajo.

Sin embargo, hay una extendida preocupación sobre si podrá cumplir sus ambiciosas promesas y de qué manera, a raíz de su falta de experiencia en un cargo ejecutivo, afrontará la confrontación con Trump a la que seguramente quedará expuesto. Además, Mamdani mantiene una relación tirante con miembros de la cúpula demócrata, al haberse catapultado como una figura de escala nacional para los sectores más de izquierda.

Nacido en Kampala, Uganda, y representante de Queens en la legislatura estatal, Mamdani tiene entre sus promesas gravar a los millonarios para financiar la ampliación de programas sociales. Su ideología es similar a la del veterano senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, con quienes ha compartido escenario varias veces.

Figuras del partido como la gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, finalmente respaldaron a Mamdani meses después de que ganara la nominación para la alcaldía. Además, el expresidente Barack Obama llamó el sábado al candidato, elogió su campaña y se ofreció a ser un “consejero” en el futuro, según reveló The New York Times.

Las contiendas en Nueva Jersey y Virginia

Aunque este martes no se decidirán contiendas federales que pudieran limitar significativamente el poder de Trump, las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia también acaparan la atención de una jornada electoral que empezará a marcar la pauta de la campaña de republicanos y demócratas para los comicios de mitad de mandato de 2026 que definirán el nuevo Congreso.

Las últimas encuestas que mostraron un aumento de la desaprobación a la gestión de Trump entusiasmaron a los demócratas. El promedio de sondeos que elabora The New York Times muestra una aprobación de 43% y un rechazo de 55%, un índice negativo de -12 puntos, el mayor en lo que va de su segundo mandato.

La más contundente fue la de The Economist/YouGov: 39% a 58% (-19), uno de los peores niveles de sus dos administraciones, con temas como manejo de la migración, economía e inflación como preocupaciones centrales. Mientras, el cierre del gobierno federal (shutdown) lleva 34 días y está cerca de alcanzar un récord.

En Virginia, estado vecino al Distrito de Columbia y uno de los principales de la costa este, las últimas encuestas le otorgan una clara ventaja de más de diez puntos a la candidata demócrata, Abigail Spanberger, por sobre la republicana Winsome Earle-Sears, candidata del oficialismo local, a cargo del gobernador Glenn Youngkin.

La campaña de Spanberger se ha centrado en reducir el costo de vida en Virginia, aumentar los fondos para las escuelas públicas y proteger los derechos reproductivos, y en sus actos afirmó que trabajará en línea con las políticas del Partido Demócrata. El sábado, la candidata, de 46 años, recibió el respaldo de Obama en uno de sus últimos eventos antes de los comicios.

El exmandatario -aún una de las principales espadas demócratas- también buscó movilizar votantes en Nueva Jersey, otro importante estado de la costa este, para impulsar la candidatura de Mikie Sherrill, de 53 años y favorita en los sondeos por un leve margen. Se enfrentará al republicano Jack Ciattarelli en la contienda para suceder al gobernador demócrata Phil Murphy.

“Donde antes el Partido Demócrata se enfrentaba a fuertes obstáculos, ahora parece que tenemos viento a favor y, sin duda, un gran impulso”, confió Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata. “No se trata solo de una ola anti-Trump”, añadió.

Históricamente, las elecciones en Nueva Jersey y Virginia han sido seguidas de cerca a nivel nacional como un termómetro del sentir del electorado hacia el partido que ocupa la Casa Blanca. En Nueva Jersey, los votantes eligieron a un gobernador del partido opuesto al del presidente en funciones en todas las elecciones desde 1989 hasta 2017. Esa racha se rompió en 2021, con la reelección de Murphy y la llegada de Joe Biden a la presidencia.

En California y Pensilvania

También habrá elecciones de distinta índole en otros estados. En California decidirán sobre una nueva redistribución de distritos electorales que podría cambiar el control de la Cámara de Representantes, actualmente en manos republicanas.

La Proposición 50, impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, responde a la nueva redistribución de distritos electorales de Texas, aprobada por los republicanos en agosto, como parte de los esfuerzos de Trump por mantener el control republicano de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

En tanto, en Pensilvania, un estado pendular clave a nivel nacional, el control de la Corte Suprema local estará en juego: los votantes decidirán si mantienen a tres magistrados de la mayoría demócrata de 5-2 en el alto tribunal.