Con tono irónico, Trump dijo que el director Rob Reiner murió por la “obsesión desenfrenada” que tenía en su contra

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió el lunes que las muertes del cineasta de Hollywood Rob Reiner y de su esposa, investigadas por la policía como “aparente homicidio”, fueron resultado de la “obsesión desenfrenada” del reconocido realizador en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT”, ironizó Trump en un posteo en Truth Social.

“Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes”, continúa el mensaje.

“¡Que Rob y Michele descansen en paz!”, concluyó.

Desde su intento de limitar las cadenas de tiendas en Malibú, California, hasta su contribución a la revocación de la Proposición 8, la efímera prohibición del matrimonio igualitario en California, Rob Reiner fue un reconocido defensor de las causas liberales, y los líderes del Partido Demócrata lamentaron el domingo la noticia de su fallecimiento.

Incluso, el expresidente Barack Obama declaró que él y su esposa, Michelle, estaban desconsolados y que el legado de Reiner trascendía su prolífica carrera como actor y director de cine y televisión.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

“Michelle y yo estamos destrozados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en el cine y la televisión nos regalaron algunas de las historias más queridas en la pantalla”, posteó Obama en X.

“Pero debajo de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas —y un compromiso de por vida para poner esa creencia en acción—. Juntos, él y su esposa vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más profundas condolencias a todos los que los amaron”, agregó.

Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner, murieron en circunstancias violentas en su casa en Los Angeles, que, según la prensa, pudo tratarse de un doble homicidio provocado por su hijo Nick, que fue arrestado.

Fueron encontrados degollados en su casa de Brentwood, decorada con adornos navideños, según TMZ. Fue su hija Romy, que vive al otro lado de la calle, quien hizo el descubrimiento, lo que llevó a la policía a sospechar de “un familiar”, según TMZ.

“Estamos desconsolados por esta repentina pérdida”, dijeron allegados a la pareja.

Rob Reiner Matt Sayles - AP

Detectives de homicidios del Departamento de Policía de Los Angeles se encuentran en la casa de los Reiner investigando un aparente doble homicidio. Los investigadores también entrevistaron a un familiar el domingo por la noche en relación con las muertes, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.

Aún no quedó claro cómo murieron. Pero el Departamento de Policía de Los Angeles informó que estaba investigando un aparente homicidio en la casa de la pareja en el oeste de la ciudad.

El prolífico trabajo de Reiner -que tenía 78 años- incluye la dirección de “Cuando Harry conoció a Sally” y “Misery”.

Agencias AFP y ANSA