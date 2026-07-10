El avión del FBI que llevó al hijo del Chapo Guzmán y al Mayo Zambada a EE.UU. tiene un polémico destino en Nuevo México

El avión que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desde México hasta Estados Unidos en julio de 2024 tiene un nuevo destino. La aeronave forma parte desde ahora de una exhibición permanente en un museo de Nuevo México, donde los visitantes pueden observar de cerca una de las piezas más comentadas de un caso que todavía genera controversias en ambos lados de la frontera.

Dónde está el avión que transportó a El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López

Según una investigación de NBC Chicago, el aparato fue incorporado al Museo Aéreo War Eagles, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de la frontera con México. La institución recibió la aeronave luego de que pasara a manos del FBI tras la captura de ambos narcotraficantes.

El reporte señala que la nave conserva algunos elementos que habrían permanecido a bordo desde el viaje realizado en julio de 2024, incluidos envoltorios de comida y latas de bebidas. Esos objetos forman parte del relato histórico que acompaña la exhibición.

Conal Whetten, responsable de la oficina del FBI en El Paso, explicó que la decisión de donar el aparato buscó preservar una pieza vinculada a una de las operaciones más relevantes contra el narcotráfico de los últimos años. La agencia considera que el caso tuvo un impacto en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La polémica que aún rodea el vuelo desde México

De acuerdo con expertos de NBC Chicago, el 25 de julio de 2024, la aeronave aterrizó en Santa Teresa, donde agentes federales estadounidenses llevaron a cabo el arresto de “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo.

El avión del traslado de Guzmán y Zambada está ubicado en el Museo Aéreo War Eagles Museo Aéreo War Eagles

Desde entonces, las circunstancias exactas del traslado dieron lugar a versiones contrapuestas. Mientras las autoridades estadounidenses sostuvieron que no participaron directamente en la organización del viaje, funcionarios mexicanos reclamaron explicaciones sobre cómo se produjo el cruce hacia territorio estadounidense. La controversia resurgió con fuerza después de que el avión fuera exhibido públicamente.

Ismael "El Mayo" Zambada alega que fue secuestrado en México por Joaquín Guzmán López, que lo metió en un avión y entregó a EE.UU. EPA

Diversas investigaciones periodísticas y declaraciones posteriores mantuvieron abierto el debate sobre los detalles de la operación y el papel que desempeñaron distintos actores involucrados en el caso.

Durante 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la captura no había sido organizada por Washington. “No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, declaró en aquel momento.

Qué ocurrió con El Mayo Zambada y el hijo del Chapo

Tras su llegada a territorio estadounidense, ambos quedaron bajo custodia federal y enfrentaron procesos judiciales separados.

Joaquín Guzmán alcanzó un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable en una causa federal en Chicago. Actualmente, coopera con las autoridades mientras espera conocer su sentencia.

Foto suministrada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que muestra a Joaquín Guzmán López tras ser arrestado en Texas (Departamento de Estado de Estados Unidos via AP) U.S. Department of State

Por su parte, El Mayo Zambada, considerado durante décadas uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo, enfrenta cargos en la Justicia de EE.UU. por delitos vinculados al tráfico de drogas y al crimen organizado.

Debido a que gran parte de los procedimientos avanzan mediante acuerdos y negociaciones judiciales, los detalles sobre las circunstancias que derivaron en el traslado podrían no conocerse públicamente.