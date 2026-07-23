Jodi Kantor, ganadora del Pulitzer: “La gente exitosa y feliz prioriza dos cosas en sus carreras”

Jodi Kantor, ganadora del Premio Pulitzer en 2018 por su investigación sobre los abusos sexuales del productor de cine Harvey Weinstein y periodista de investigación de The New York Times, aseguró que las personas que alcanzan el éxito profesional y encuentran satisfacción en su trabajo suelen compartir dos características fundamentales: el dominio de una habilidad específica y la capacidad de responder a una necesidad real. “La gente exitosa y feliz prioriza dos cosas en sus carreras”, aseguró.

Las dos claves de Jodi Kantor para alcanzar una carrera satisfactoria

La autora de How to Start: Discovering Your Life’s Work desarrolló esta idea durante una entrevista con CNBC Make It, a partir de años de conversaciones con profesionales de distintas áreas. Su análisis busca responder una pregunta que preocupa a muchos trabajadores jóvenes: ¿Cómo encontrar un camino laboral con sentido en un escenario de cambios tecnológicos constantes?

Jodi Kantor y Megan Twohey, las periodistas de The New York Times que ganaron el Pulitzer por su investigación del caso Weinstein

De acuerdo con sus dichos, comenzó a investigar este tema después de preparar un discurso para la graduación de la Universidad de Columbia en 2025. En ese encuentro, un grupo de estudiantes le planteó una pregunta que la llevó a revisar distintas historias profesionales. “Me hicieron una de las mejores preguntas que había escuchado: ‘¿Cómo encontramos el trabajo de nuestra vida en este entorno?’”, recordó.

Al analizar los casos de personas sobre las que había escrito durante su carrera, encontró un patrón común entre profesionales de diferentes sectores. “Me pregunté quién es exitoso y feliz”, explicó. Según su análisis, esas personas contaban con una habilidad desarrollada y una necesidad concreta a la que podían responder.

Por qué dominar una habilidad mejora las oportunidades laborales, según Kantor

Uno de los conceptos centrales de Kantor es el de craft, una palabra que puede traducirse como habilidad especializada o dominio profesional. Para la autora, esa capacidad surge de la combinación entre experiencia, conocimiento acumulado y características personales.

Puede aplicarse tanto a un cirujano que realiza una operación compleja como a un escritor que logra conectar con sus lectores o a un chef que transforma ingredientes simples en una experiencia única.

“El desarrollo de una habilidad sólida permite diferenciarse en un mercado laboral competitivo y puede convertirse en una ventaja frente a los cambios impulsados por la inteligencia artificial” (IA), sostuvo.

Jodi Kantor aseguró que las personas que alcanzan el éxito profesional y encuentran satisfacción en su trabajo suelen compartir dos características fundamentales FreePik

Cómo identificar necesidades reales ayuda a construir una carrera con propósito

El segundo elemento que identificó Kantor entre quienes logran trayectorias laborales valiosas es la capacidad de observar problemas y encontrar soluciones. A su juicio, las personas que construyen carreras con propósito suelen prestar atención a las necesidades de su entorno y utilizan sus conocimientos para responder a ellas.

“Usando tus propios ojos y oídos, ¿puedes identificar qué necesidades humanas podrías ayudar a satisfacer? ¿Qué tipo de atención, productos o información serán necesarios a lo largo de tu vida laboral?”, planteó.

Jodi Kantor explica cómo afrontar el impacto de la IA en el empleo

Aunque reconoció que el avance de la IA genera preocupación entre muchos trabajadores jóvenes, Kantor pidió evitar conclusiones apresuradas sobre cómo cambiará el mundo laboral. “Realmente creo que no sabemos cómo será el lugar de trabajo dentro de cinco o diez años. Hay demasiadas predicciones y la verdad es que las cosas son muy inciertas”, afirmó.

Aunque reconoció que el avance de la inteligencia artificial genera preocupación entre muchos trabajadores jóvenes, Kantor pidió evitar conclusiones apresuradas

Por ese motivo, explicó que su objetivo no es anticipar qué profesiones desaparecerán o cuáles serán las más demandadas, sino ofrecer herramientas que puedan mantenerse vigentes con el paso del tiempo.

“Mi objetivo es ofrecer conocimientos duraderos que ayuden a los jóvenes a elegir carreras satisfactorias en cualquier época”, sostuvo. Además, cuestionó uno de los consejos más repetidos al momento de elegir una profesión: “seguir la pasión”. Según Kantor, esa alternativa puede ser insuficiente si no se complementa con la búsqueda de un aporte concreto para la sociedad.