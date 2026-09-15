Confirmado: el proyecto de ley que busca reducir la semana laboral a 32 horas en Estados Unidos

El representante demócrata del Distrito 39 de California, Mark Takano, y el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, volvieron a presentar la denominada “Ley de la Semana Laboral de 32 Horas”. Esta iniciativa plantea modificar las reglas federales sobre horas extras y reducir de manera gradual la jornada estándar de 40 a 32 horas semanales sin recortes salariales ni de beneficios.

Semana laboral de 32 horas: cómo funcionaría el cambio en EE.UU.

La propuesta plantea una modificación de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938 para establecer un nuevo límite semanal para los trabajadores no exentos. El cambio no se aplicaría de manera inmediata: el primer umbral comenzaría a regir no antes de 180 días después de una eventual promulgación y luego se reduciría de forma escalonada hasta las 32 horas.

En EE.UU. proponen reducir la jornada laboral

Además, cabe aclarar que la iniciativa no prohibiría trabajar más de 32 horas, sino que reduciría el umbral a partir del cual corresponde el pago de horas extras para los empleados no exentos.

También se busca establecer que las horas trabajadas por encima del nuevo límite semanal reciban una compensación adicional. La iniciativa contempla reglas específicas para las jornadas diarias, con el objetivo de establecer tarifas diferenciadas cuando el empleado supere determinadas cantidades de horas.

Durante el primer año de aplicación, el umbral para comenzar a pagar horas extras se ubicaría en 38 horas semanales .

. En el segundo año bajaría a 36 .

. Durante el tercero, pasaría a 34 .

. A partir del cuarto año, el límite quedaría establecido definitivamente en 32.

El proyecto también contempla el trabajo realizado durante una misma jornada. Las horas que superen las ocho diarias y no excedan las 12 deberían pagarse a una tarifa de al menos una vez y media el salario habitual. Si la jornada supera las 12, las horas adicionales tendrían que abonarse al doble.

La iniciativa incluye una cláusula destinada a evitar que la reducción del tiempo de trabajo implique una pérdida económica para los empleados alcanzados. Los empleadores no podrían disminuir el salario semanal total, la remuneración regular por hora ni los beneficios debido a la aplicación de la nueva normativa.

“La semana laboral de 40 horas se estableció por ley hace casi 90 años”, indicó Takano en un comunicado. “Desde entonces, los teléfonos móviles, internet y ahora la IA aumentaron la productividad, pero las ganancias se concentraron principalmente en manos de multimillonarios y grandes corporaciones. Es tiempo de que las normas laborales se actualicen”, agregó.

La propuesta legislativa fue presentada por el representante Mark Takano y el senador Bernie Sanders para reducir la jornada laboral estándar en Estados Unidos Facebook Congressman Mark Takano

Por qué Takano y Sanders impulsan la semana laboral de 32 horas

Takano y Sanders sostuvieron que la legislación laboral debe responder a los cambios producidos por la tecnología y el aumento de la productividad. Según los datos incluidos en la propuesta, desde 1979 el rendimiento de los trabajadores estadounidenses creció 93,2%, mientras que los salarios aumentaron 33,7%.

Para los impulsores de la medida, esa diferencia plantea la necesidad de que una parte de las ganancias derivadas de una mayor productividad se traduzca en más tiempo disponible para los trabajadores o en una compensación económica cuando se superen las 32 horas semanales.

“Una semana laboral de 32 horas no es una idea radical”, aseguró Sanders. “Lo radical es que, a pesar de la explosión tecnológica y de productividad de los últimos cincuenta años, millones de trabajadores laboran más tiempo por salarios más bajos. Esto tiene que cambiar”, señaló.

La iniciativa fue presentada inicialmente por Takano en 2021 y volvió a ser impulsada junto con Sanders el 8 de septiembre de 2026. “Es hora de reducir el nivel de estrés en nuestro país y permitir que los trabajadores y sus familias disfruten de una mejor calidad de vida. Es hora de aprobar este proyecto de ley”, indicó Sanders.

La propuesta argumenta que desde 1979 la productividad de los trabajadores estadounidenses ha aumentado un 93,2%, mientras que los salarios solo se han incrementado un 33,7% Freepik

Qué sindicatos respaldan el proyecto de semana laboral de 32 horas

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales y laborales como:

La Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA ( AFA-CWA , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales ( AFL-CIO , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos ( Ifpte , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) El Proyecto Nacional de Derecho Laboral ( NELP , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Unión Nacional de Enfermeras ( NNU , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Unión de Trabajadores de Radio y Maquinaria de América ( UE , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios ( SEIU , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Unión de Trabajadores Automotrices ( UAW , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) La Unión de Trabajadores de Alimentos y Comercio ( UFCW , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) WorkFour

En un documento informativo difundido durante el impulso anterior de la iniciativa, Sanders citó experiencias internacionales y programas piloto sobre semanas laborales más cortas. Entre los ejemplos que mencionó se encuentra Francia, donde la jornada semanal estándar es de 35 horas, además de Noruega y Dinamarca, con turnos cercanos a las 37 horas.

También mencionó pruebas realizadas con semanas laborales de cuatro días. Un programa desarrollado en el Reino Unido con unas 60 empresas y 3000 empleados registró reportes de mayor satisfacción y menor agotamiento. Otro programa desarrollado con compañías de EE.UU. y Canadá obtuvo resultados positivos similares.