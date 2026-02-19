Bernie Sanders, actual senador independiente por Vermont, estuvo en Los Ángeles este 18 de febrero para manifestarse en apoyo a la iniciativa propuesta por SEIU-UHW, que busca imponer un impuesto del 5% a los multimillonarios de California. Gavin Newsom, gobernador del Estado Dorado, ha sido un oponente vocal a la iniciativa.

La lucha por el impuesto a los ricos que genera conflicto en California

La propuesta ha generado una división entre Newsom y destacados miembros del ala progresista de su partido, como el senador Sanders, quien ha afirmado que el impuesto debería servir de modelo para otros estados.

Bernie Sanders vs. Gavin Newsom: la lucha por el impuesto a los ricos que genera conflicto en California Heather Khalifa� - FR172147 AP�

“Los problemas que realmente motivarán a los demócratas este año —la asequibilidad, el coste de la atención sanitaria y los recortes a las escuelas— no se solucionarán con esta propuesta. De hecho, se agravarán”, declaró Brian Brokaw, asesor de Newsom desde hace mucho tiempo y quien lidera un comité político que se opone al impuesto.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo del senador estadounidense Bernie Sanders al Impuesto a los Multimillonarios”, declaró Suzanne Jiménez, jefa de gabinete del sindicato, en un comunicado. “Si estos recortes a la atención médica siguen adelante, las comunidades de toda California sentirán el impacto de inmediato”.

El pasado 15 de febrero, Sanders remarcó que mientras que los multimillonarios en EE.UU. “Se hicieron 1,5 billones de dólares más ricos" el año pasado; el trabajador promedio contaba con solo US$955 en ahorros para la jubilación. Por tanto, instaba a luchar por el impuesto.

Sanders dijo que estará en Los Ángeles "luchando por un impuesto a la riqueza de los multimillonarios" X @BernieSanders

“El 21 % de las personas mayores intenta sobrevivir con menos de 15,000 dólares al año. Por eso estaré en Los Ángeles esta semana luchando por un impuesto al patrimonio para los multimillonarios”, dijo en su cuenta de X.

Lo que representa el apoyo de Bernie Sanders al Partido Demócrata

La visita de Sanders intensifica la disputa por el impuesto y genera divisiones con Newsom. Durante una entrevista con Politico, sostuvo que la propuesta “no tenía sentido” y que iba a perjudicar al estado.

Entre las preocupaciones de Newsom por la propuesta está la huída de los millonarios a otros estados, dado que estos representan una parte enorme de los ingresos de California a través del impuesto a la renta Karen Warren - FR172172AP

“La evidencia está ahí. Los impactos son muy reales: no solo impactos económicos sustanciales en términos de ingresos, sino también en las empresas emergentes, los impactos indirectos de personas que cuestionan sus compromisos a largo y mediano plazo”, dijo el gobernador de California. “Eso no es lo que necesitamos ahora mismo, en un momento de tanta incertidumbre. Todo lo contrario”.

Asimismo, señaló que contaba con una agenda específica durante su última gestión como gobernador y que esto podría afectarlo. “Tengo una agenda muy específica que intento seguir, y también [ser] muy pragmático con lo que no sé, es decir, con todo lo que se me presente y que no esté”, dijo. “No es así como quería pasar mi último año”.

La preocupación central del gobernador está en la partida de los millonarios de California, quienes representan un pilar importante en los ingresos del estado a través del impuesto a la renta. Esto ha sido cuestionado por Sanders, quien aseguró que este grupo no podía “obtenerlo todo”.

Los cofundadores de Google Larry Page y Sergey Brin ya han trasladado algunos de sus negocios fuera del estado, según el New York Times . Thibault Camus - AP

“Que vayan a amenazar a la gente, diciendo: ‘¡Dios mío, tenemos que pagar más impuestos para que la gente pobre y de clase trabajadora no muera al perder su atención médica!’. ¡Denme un respiro!“, dijo Sanders en diálogo con el medio. “Ya basta. No pueden tenerlo todo, y tenemos que empezar a plantarles cara”.

En qué consiste el impuesto a los ricos que divide a California

La propuesta fue presentada por el SEIU-UHW, un sindicato con más de 100 mil trabajadores de salud, como una alternativa para evitar el colapso de la atención médica en California y ayudar a financiar la educación pública K-14.

“Los recortes masivos a la financiación federal de la salud están llevando a California al colapso de la atención médica. Supondrán una pérdida de aproximadamente US$100 mil millones en la atención médica del estado durante los próximos cinco años", dice el comunicado del sindicato. “Hacemos un llamado a los multimillonarios de California para que paguen un impuesto único de emergencia del 5%”, concluye el documento.