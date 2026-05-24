Confirmado en USA: cuál es el precio de un carro Honda CR-V en mayo 2026
El valor aumenta según la configuración del usuario; el modelo más caro cuesta US$41.100 como mínimo y la versión más barata tiene tres modos diferentes de conducción
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El Honda CR-V 2026 se mantiene entre los SUV más populares del mercado automovilístico de Estados Unidos. En mayo, su precio inicial es de 30.100 dólares para la versión LX. Entre sus características principales aparecen un motor turboalimentado de 190 caballos de fuerza y distintos modos de manejo.
Cuál es el precio de un Honda CR-V en mayo de 2026
El Honda CR-V 2026, que presenta distintas versiones, tiene un precio de US$30.100 para la LX, la más barata de la sección, según el sitio web oficial de la compañía. No obstante, esto puede variar si se le agregan prestaciones y características de diseño.
A su vez, existen otras versiones cuyo precio base es distinto al del más barato:
- Honda CR-V EX: precio inicial de US$32.350. El enfoque apunta hacia más confort y tecnología diaria, con climatización automática de doble zona y un asiento del conductor eléctrico.
- Honda CR-V Sport Hybrid: a US$34.650. Con sistema híbrido (204 hp combinado), tiene detalles exteriores deportivos y mejor eficiencia del combustible.
- Honda CR-V EX-L: precio base de US$35.000. Es una versión premium del EX, cuenta con asientos en cuero y una pantalla más grande.
- Honda CR-V Sport-L Hybrid: comienza en US$37.650. Con un interior más refinado, tiene mejores materiales y tecnología que el Sport regular.
- Honda CR-V TrailSport Hybrid: a US$38.800. El diseño apunta al todoterreno, con llantas y suspensión optimizadas para terreno irregular.
- Honda CR-V Sport Touring Hybrid: el precio inicial es de US$41.100. Tiene un sistema de audio prémium y motor de 204 hp. Es la versión más completa y equipada.
Características y prestaciones del Honda CR-V más barato en mayo 2026
La versión del vehículo a menor precio, la LX, cuenta con las siguientes prestaciones y diseño exterior, de acuerdo con la descripción oficial de la compañía:
- Motor turboalimentado de 190 hp.
- Transmisión continuamente variable.
- Tracción delantera estándar (se le puede agregar en las cuatro ruedas a un precio mayor).
- Sistema de manejo en tres modos, entre ellos Snow (para nieve) y ECO (prioriza ahorro de combustible).
- Ruedas de 17 pulgadas.
- Luces LED completas.
En cuanto a la tecnología y la seguridad, presenta las siguientes características:
- Bluetooth Streaming Audio.
- Puerto USB frontal.
- Pantalla táctil a color de siete pulgadas.
- Botón pulsador de inicio.
- Sistema de frenado anticolisión (asistencia preventiva).
- Sistema de mitigación de salida por carretera.
- Cámara de visión trasera multidireccional.
- Control de crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad.
- Sistema de asistencia en el mantenimiento del carril.
- Reconocimiento de señales de tráfico.
En el interior, la página destaca que el vehículo tiene asientos de tela, control automático del clima y asiento trasero dividido, reclinable y plegable.
La posición del Honda CR-V en el mercado de EE. UU.
Durante el 2025, el Honda CR-V tuvo un buen año en cuanto a ventas totales en Estados Unidos. Según un informe de Best-Selling Cars, fue el modelo de la empresa más vendido, con 403.768 unidades.
En comparación con 2024, tuvo un crecimiento leve de ventas (0,2%). No obstante, superó a otros vehículos de la compañía: el segundo puesto fue para el Civic (238.661 ventas), seguido por el Accord (150.196) y el HR-V (148.771).
En cuanto a otras marcas, estuvo por detrás de la Ford F-Series (828.832 ventas), Chevrolet Silverado (588.709) y Toyota RAV4 (479.288). Pese a estos datos, superó con creces a otros vehículos de la competencia, como la Ram Pick-up (374.059); GMC Sierra (356.218); y la Chevrolet Equinox (332.301).
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