No es Tesla: cuál es la marca de autos más confiable para 2026, según un estudio de Consumer Reports

En un mercado automotriz cada vez más lleno de pantallas táctiles y sistemas de conducción autónoma, la fiabilidad a largo plazo se vuelve un factor determinante para los compradores. Un estudio de calidad, elaborado por Consumer Reports, reveló cuál es la marca de autos con los coches más confiables para 2026, y no se trata de Tesla.

La marca de autos más confiable para comprar en 2026

La eficiencia de un vehículo se mide no solo por su rendimiento, sino también por su capacidad para evitar roturas. En este sentido, la marca Toyota se destaca por ofrecer una mayor tranquilidad mecánica en el mercado actual, indicó un estudio de Consumer Reports.

Toyota se ubica en el primer puesto de Consumer Reports en lo que respecta a los vehículos más confiables de 2026 (Pexels/abdoalshreef)

A la hora de elegir un automóvil nuevo se debe priorizar la reputación del fabricante en términos de durabilidad, para luego identificar el modelo específico que mejor se adapte a los requerimientos técnicos y necesidades del conductor.

La industria automotriz demuestra que el rediseño de un vehículo suele traer consigo una etapa de ajuste en su confiabilidad. En el caso de Toyota, el Camry 2025 presentó inicialmente un desempeño promedio que logró ascender hasta competir en los primeros puestos de su categoría junto al Honda Accord.

Algo similar pasó con las pickups Tundra y Tacoma. La primera requirió más tiempo para estabilizar sus nuevos sistemas mecánicos, la segunda logró superar el promedio de fiabilidad en un tiempo récord. Con la mayoría de su gama en niveles óptimos de confiabilidad y el éxito temprano de modelos como el Land Cruiser, la firma recuperó el liderazgo en estos índices en el sector.

El listado de las marcas de auto más fiables, según un reporte de consumidores

De acuerdo con la encuesta de confiabilidad, a Toyota le siguen en el ranking las marcas:

Subaru ,

Lexus,

Honda,

BMW.

Subaru se posicionó como el segundo fabricante más fiable del mercado actual, de acuerdo con Consumer Reports. Dentro de su oferta, el Impreza resalta como el modelo con mejor rendimiento mecánico, seguido por el el Crosstrek. En cuanto a la línea Forester, la variante híbrida presenta niveles de confianza ligeramente por encima del promedio, mientras que la versión estándar se mantiene en valores medios.

Subaru ocupa el segundo lugar de la lista de autos más confiables de Consumer Reports (Pexels/Erik Mclean)

Por otro lado, los modelos deportivos BRZ y WRX exhiben una fiabilidad superior a la media, contrastando con el Subaru Ascent que registra la puntuación más espaciosa en la firma.

En tercer lugar, como división de lujo de Toyota, Lexus aprovecha gran parte de las plataformas y sistemas de propulsión de su matriz para consolidar una gama con estándares de fiabilidad excepcionales. Todos sus modelos registran calificaciones promedio o superiores, donde destaca el sedán deportivo IS por su alta fiabilidad.

En el segmento de los SUV compactos de lujo, los modelos NX, NX Híbrido y UX se posicionan como los más confiables del mercado, mientras que el TX lidera la categoría de SUV medianos de tres filas y el RZ hace lo propio entre los vehículos eléctricos de lujo.

La lista completa de las marcas más confiables para el 2026 es la siguiente:

Toyota

Subaru

Lexus

Honda

BMW

Nissan

Acura

Buick

Tesla

Kia

Vado

Hyundai

Audi

Mazda

Volvo

Volkswagen

Chevrolet

Cadillac

Mercedes-Benz

Lincoln

Génesis

Chrysler

GMC

Jeep

RAM

Rivian

El estudio evaluó hasta 20 áreas críticas, desde defectos estéticos y de software hasta fallos graves en el motor, la transmisión o los sistemas eléctricos (Pexels/ArtemPodrez)

Cómo se evalúa la confiabilidad de un vehículo

El análisis de confiabilidad de Consumer Reports para el año 2026 se basa en datos de aproximadamente 380 mil vehículos, con modelos que van desde el año 2000 hasta lanzamientos recientes de 2026.

Este estudio evaluó hasta 20 áreas críticas, desde defectos estéticos y de software hasta fallos graves en el motor, la transmisión o los sistemas eléctricos.

Cada modelo recibió una calificación del 1 al 100, según la gravedad de los problemas detectados, su impacto en la seguridad y el costo de reparación. Para obtener una Puntuación General, este índice de fiabilidad se combina con pruebas de conducción en pista, encuestas de satisfacción del propietario y resultados de pruebas de choque.

Un coche fiable debe cumplir con las expectativas de rendimiento y durabilidad a lo largo del tiempo. Sus características principales incluyen lo siguiente, según Driveris:

Durabilidad: resiste el uso constante sin presentar fallos.

resiste el uso constante sin presentar fallos. Fabricación : utiliza materiales de alta calidad y procesos de ensamblaje rigurosos.

: utiliza materiales de alta calidad y procesos de ensamblaje rigurosos. Mantenimiento accesible : requiere menos reparaciones y tiene piezas más asequibles.

: requiere menos reparaciones y tiene piezas más asequibles. Rendimiento: desempeño óptimo bajo diversas condiciones de uso.