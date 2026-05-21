Confirmado este fin de semana: la recomendación de la CBP para migrantes o extranjeros sobre el formulario I-94

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recomienda a los viajeros extranjeros que gestionen de forma online el formulario I-94 antes de llegar a los cruces fronterizos terrestres en Estados Unidos. Según la agencia, de esta manera se agilizarán los tiempos de procesamiento y se acelerará el ingreso al país de cara al fin de semana festivo por el Memorial Day.

Cómo solicitar anticipadamente el formulario I-94 de la CBP

El trámite digital del formulario I-94 está disponible en el sitio web oficial de la CBP. Según un comunicado, los extranjeros que completan este paso con antelación obtienen un documento provisional que reduce las esperas en la frontera.

La aplicación permitirá gestionar el formulario I-94, verificar tiempos de espera y coordinar cargas Foto de freepik disponible en freepik

El trámite también se encuentra disponible a través de la aplicación CBP Link, que se puede descargar en la App Store de Apple y en Google Play. “La función I-94 permite a los viajeros solicitar un formulario I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre”, señala la agencia federal.

Además, la agencia agregó: “Quienes soliciten su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos para agilizar su entrada”.

Esta medida del formulario I-94 resultará de utilidad ante las demoras elevadas que se estima que habrá el fin de semana en las vías terrestres por el feriado del Memorial Day, que se conmemorará el lunes 25 de mayo. La autoridad fronteriza prevé un importante flujo vehicular en los cruces de Detroit, Port Huron y Sault Ste. Marie.

Requisitos adicionales y documentación obligatoria para viajeros, según la CBP

Los turistas del Programa de Exención de Visa necesitan una autorización ESTA aprobada antes de solicitar la admisión al país. Esta regla rige tanto para el ingreso por vías aéreas como por accesos terrestres.

La CBP exige la presentación de documentos de viaje válidos y la declaración obligatoria de todo tipo de mercancías, alcohol y productos agrícolas. Asimismo, las personas deben reportar de forma obligatoria el transporte de dinero en efectivo si la suma supera los 10.000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios.

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En ese sentido, la entidad también aclaró que la posesión de marihuana es ilegal bajo la ley federal estadounidense, aunque sea legal en algunas jurisdicciones locales.

CBP Link: también disponible para consultar los tiempos de espera

La aplicación móvil gratuita CBP Link ofrece información sobre los tiempos de espera estimados en los puntos de entrada terrestres las 24 horas del día. Esta herramienta orienta al usuario hacia el servicio adecuado mediante preguntas guiadas.

Además, la plataforma permite el acceso rápido a la solicitud I-94 actual para verificar la duración de la estadía autorizada en el país. Este registro sirve también como comprobante oficial del estatus de visitante ante las autoridades.

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Por otro lado, los viajeros de aeropuertos pueden utilizar el sistema para programar inspecciones de productos agrícolas, alimentos, materiales biológicos o animales vivos. Por último, los operadores de autobuses pueden gestionar el envío anticipado del manifiesto de pasajeros a través de este software.