Es oficial: Mamdani confirmó acciones contra los cargos ocultos en el alquiler de autos en Nueva York

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, confirmó medidas enérgicas contra los cargos ocultos de las empresas de alquiler de automóviles como parte de una campaña de fiscalización en toda la ciudad. En el mensaje, las autoridades resaltaron las obligaciones que deben cumplir estas agencias y advirtieron que seguirán aplicando acciones coercitivas contra las compañías que incumplan las normativas.

Las medidas de Mamdani contra los cargos ocultos en el alquiler de autos en Nueva York

La Oficina del Alcalde publicó un comunicado el miércoles 26 de agosto en el que informó los resultados de una operación de control desarrollada en los últimos meses en toda la ciudad. En el anuncio, realizado junto con el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), Samuel A.A. Levine, la administración local sostuvo que esta acción representa la primera revisión exhaustiva del sector por parte de la agencia en aproximadamente una década.

El alcalde Mamdani difundió los resultados de una campaña de control sobre las agencias de alquiler de autos en Nueva York @NYCMayor

“56 citaciones de 62 inspecciones. Barrimos los negocios de alquiler de autos en NYC para ver si estaban divulgando claramente sus precios y publicando políticas de reembolso como lo requieren nuestras leyes— y ese fue el resultado”, escribió Mamdani en un mensaje en su cuenta de X.

“Rentar un auto no debería atraparte en un laberinto de tarifas ocultas y políticas turbias. Es simple: dile a la gente el precio real. Publica tus políticas claramente. O aténganse a las consecuencias del DCWP”, concluyó. Por su parte, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, remarcó el esfuerzo de la agencia.

“Los cargos ocultos y las políticas no divulgadas representan un impuesto para los trabajadores que ya están al límite. La aplicación de la ley por parte del DCWP envía un mensaje claro: esta administración no permitirá que las empresas sorprendan a los neoyorquinos con costos que no les fueron comunicados”, expresó.

En el texto, el gobierno local indicó que el DCWP revisa los resultados de la inspección y tomará medidas coercitivas adicionales contra los negocios que incumplan la normativa.

Las infracciones por cargos ocultos en el mercado de alquiler de autos en Nueva York

Durante la campaña llevada a cabo por el DCWP, los inspectores constataron que la mayoría de los negocios no exhibían los letreros de precios obligatorios ni los divulgaban como se requería, y muchos carecían de una política de reembolsos publicada.

Entre mayo y julio de este año, el personal del DCWP realizó 62 inspecciones y emitió 56 citaciones por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.

La agencia de protección del consumidor en Nueva York realizó 62 inspecciones y emitió 56 citaciones contra empresas de alquiler de autos Magnific

“Cuando alquilas un auto, tienes derecho a saber el precio y las condiciones por adelantado”, declaró Levine. “Esta operación deja claro que las empresas deben revelar sus precios y condiciones o se enfrentarán a consecuencias”, completó luego.

Las obligaciones de las agencias de alquiler de autos en Nueva York

Después de dar a conocer el resultado de las inspecciones, las autoridades resaltaron que las agencias de alquiler de vehículos en la Gran Manzana tienen la obligación de: