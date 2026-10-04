Confirman que los casos de fraude de latinos con visa americana podrían ser denunciados en EE.UU.

Tras anunciar la terminación de algunos permisos dirigidos a funcionarios de cuatro países latinos, el gobierno de Estados Unidos confirmó que cualquier persona puede aportar información sobre posibles incumplimientos vinculados con una visa estadounidense. El mecanismo está dirigido tanto a ciudadanos como a extranjeros que conozcan situaciones que puedan constituir un uso irregular del documento migratorio.

Cómo funciona la denuncia por fraude de visa en EE.UU.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) dispone del formulario digital “Report Visa Fraud”, mediante el cual se pueden comunicar posibles infracciones. La presentación no exige que quien aporta la información revele su identidad, aunque existe la posibilidad de proporcionar datos de contacto para eventuales consultas posteriores.

El DOS cuenta con un canal oficial denominado "Report Visa Fraud" y promueve que el público aporte información sobre posibles irregularidades Imagen creada con IA

El formulario permite seleccionar el tipo de irregularidad que se pretende informar y aportar datos sobre la persona involucrada. Cuando están disponibles, pueden incluirse el nombre completo, nacionalidad, número de pasaporte, número de visa, A-Number o número de petición o recibo.

También pueden agregarse información sobre la ubicación y los medios de contacto de la persona señalada, como dirección, correo electrónico, teléfono y perfiles en redes sociales. Si existe una organización relacionada con el caso, el formulario contempla incorporar su nombre, sitio web, dirección, teléfono y otros datos de identificación.

La herramienta permite comunicar casos relacionados con el incumplimiento de las condiciones establecidas al momento de otorgar una visa. Entre las situaciones contempladas aparecen: permanencias superiores al plazo autorizado, trabajos no permitidos y otros casos de fraude, sin importar la nacionalidad de la persona involucrada.

“A través de su autoridad sobre las visas de EE.UU., el DOS desempeña un papel crítico en la decisión de quién entra en nuestro país y bajo qué condiciones”, dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado, en su cuenta de X. “Reconocemos y reafirmamos nuestra responsabilidad de asegurar que nuestros huéspedes extranjeros cumplan con nuestras leyes, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de su ayuda”, agregó.

El Departamento de Estado implementó una directriz para prohibir el ingreso de funcionarios extranjeros corruptos y de aquellos que participan en el narcotráfico Imagen creada con IA

Casos de fraude de latinos con visas americanas

El anuncio de Landau se publicó poco después de que el DOS informara sobre restricciones y revocaciones de visas adoptadas recientemente contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta decisión se tomó bajo la iniciativa Escudo de las Américas y la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Según el comunicado oficial, en Bolivia, las medidas alcanzaron a 12 ciudadanos y sus familiares. Entre los nombres mencionados figuran jueces, fiscales y exfuncionarios, además del exministro Iván Manolo Lima Magne.

También se informó sobre otros nueve ciudadanos bolivianos sin visa vigente que quedaron impedidos de obtener una. Asimismo, el fiscal general Roger Mariaca fue designado públicamente bajo la Sección 7031(c), en relación con acusaciones de corrupción y sobornos vinculados al narcotráfico.

En Colombia se señalaron dos ciudadanos y sus familias, entre ellos Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. En Ecuador las restricciones y revocaciones alcanzaron a dos ciudadanos que no fueron nombrados por el DOS, mientras que en Perú la medida correspondió al juez Juan Carlos Núñez Matos.

Estas revocaciones y restricciones de visados aplicadas a funcionarios y exfuncionarios de los cuatro países latinos obedecen a normativas de seguridad. De acuerdo con el DOS, las personas señaladas estarían involucradas en actividades de corrupción o narcotráfico que atentan contra la estabilidad de gobiernos elegidos democráticamente.

La ley de EE.UU. prohíbe la entrada de personas cuyas actividades puedan generar consecuencias adversas graves para la política exterior. Estas acciones responden a los acuerdos de la Cumbre de Doral y la declaración del marco Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado en la región.

Martha Peralta anunció públicamente que su visado estadounidense fue cancelado

Qué información puede aportar quien realiza una denuncia de fraude

Uno de los apartados en la herramienta Report Visa Fraud permite explicar los hechos que motivan el reporte. La descripción puede incluir hasta 1000 caracteres y debe detallar las acciones que, según el denunciante, representan un posible fraude o un incumplimiento de las condiciones de la visa.

El sistema también ofrece un espacio para agregar información complementaria y comunicar novedades cuando un caso ya fue informado previamente. El formulario establece que los datos aportados deben ser verdaderos según el conocimiento de quien realiza el reporte. La presentación deliberada de información falsa puede constituir un delito federal conforme al Título 18 del Código de EE.UU., sección 1001.