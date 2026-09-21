Revelan cobros, amenazas y retención de pasaportes a migrantes en una causa por visas H-2A para trabajadores agrícolas

Cinco personas de origen latino fueron acusadas en Georgia en una causa que investiga el presunto uso fraudulento de visas temporarias H-2A para ingresar trabajadores agrícolas, cobrarles pagos indebidos y mantenerlos bajo control mediante la retención de documentos. La acusación, presentada en un tribunal federal, no implica una condena y los imputados se presumen inocentes.

Cinco acusados por presunto fraude con visas H-2A y abuso de trabajadores agrícolas

El caso alcanza a Martha Aquino, Evangelina Aquino De Galvan, Julio Cervantes, Marco Cervantes y Juan Felipe Romero-Lopez, según una acusación federal descripta por el Departamento de Justicia.

Tres de las personas acusadas fueron detenidas, mientras que Aquino De Galvan seguía prófuga al momento del comunicado oficial.

La fiscalía sostiene que el grupo habría obtenido visas para trabajadores temporarios al declarar datos falsos sobre los lugares de trabajo y residencia. También afirma que exigían dinero antes del inicio del empleo y que, en algunos casos, retuvieron pasaportes y otras identificaciones.

Los migrantes con visas H-2A trabajaban en campos de Georgia, según la causa judicial (la foto es ilustrativa) Unsplash

En qué consisten las visas H-2A

El programa H-2A permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para tareas agrícolas temporarias cuando acreditan una necesidad laboral y cumplen reglas sobre condiciones, vivienda y salarios.

La visa está vinculada a un empleo y a condiciones específicas, por lo que una intermediación que cobre montos indebidos o modifique la situación del trabajador puede derivar en controles administrativos y penales.

Según publicó el Departamento de Justicia, los acusados habrían facilitado que algunos trabajadores permanecieran en Estados Unidos luego del vencimiento de sus visas y les habrían ofrecido traslados a otros lugares a cambio de más pagos.

La investigación involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo y a autoridades de Georgia.

El comunicado no identifica a las personas afectadas ni detalla cuántos trabajadores habrían sido alcanzados.

La acusación incluye cargos de conspiración para cometer fraude de visas, fraude de visas y facilitación de ingreso irregular con fines de lucro.

Las visas H-2A son para trabajadores agrícolas temporales (imagen ilustrativa) Unsplash/Tim Mossholder

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