Connor Wong y los Medias Rojas de Boston acuerdan contrato de un año por US$1.375.000

BOSTON (AP) — El receptor Connor Wong y los Medias Rojas de Boston acordaron el jueves un contrato de un año por US$1.375.000, un día antes de la fecha límite para que los equipos ofrezcan contratos para 2026 a jugadores no firmados en sus listas de 40 hombres.

Wong puede ganar US$75.000 adicionales en bonos por rendimiento basados en apariciones al bate: US$25.000 cada uno por 250, 300 y 350 apariciones.

Wong, de 29 años, quien ha hecho apariciones ocasionales en primera, segunda, tercera base y en los jardines, bateó para .190 con ocho dobles y siete carreras impulsadas en 63 juegos la temporada pasada, que incluyeron 52 como receptor titular.

Obtenido de los Dodgers de Los Ángeles, Wong tiene un promedio de carrera de .245 con 23 jonrones y 103 carreras impulsadas en 348 juegos a lo largo de cinco temporadas en las Grandes Ligas. Estaba en camino de ser elegible para el arbitraje salarial por primera vez si se le ofrecía un contrato.

