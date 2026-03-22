Opening Day MLB: cuándo empieza la temporada de Grandes Ligas 2026 tras el fin del WBC

Luego del Clásico Mundial de béisbol de 2026, en el que la selección de Venezuela se consagró por primera vez, los fanáticos aguardan el Opening Day de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). El partido que abrirá la temporada de este año será el enfrentamiento entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park, el miércoles de la próxima semana.

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La temporada regular de la MLB en 2026 comenzará oficialmente con un evento especial nocturno en el duelo que enfrentará a los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York el próximo miércoles 25 de marzo .

comenzará oficialmente con un evento especial nocturno en el duelo que enfrentará a los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York el próximo . El duelo comenzará a las 20:05 hs (ET), y será la primera vez que un juego de la liga se transmita en vivo por la plataforma Netflix.

El primer partido del Opening Day MLB 2026 enfrentará a los Yankees de Nueva York contra los Gigantes de San Francisco el miércoles 25 de marzo @MLB

Los registros históricos muestran también que el duelo corresponde a la apertura regular más temprana en territorio estadounidense de la liga. El año pasado, la temporada inició el 18 de marzo, pero el duelo se disputó en Japón. En esta ocasión, no habrá ninguna gira internacional inicial para promocionar los partidos.

A diferencia de otras ocasiones, el campeón vigente, Los Angeles Dodgers, no tendrá el primer partido de 2026. En su lugar, su calendario comenzará el viernes 27 de marzo contra un rival directo en la División Oeste de la Liga Nacional, Arizona Diamondbacks.

Los partidos del Opening Day MLB en 2026

Al margen del primer enfrentamiento, que dará inicio a la fecha, el Opening Day MLB de este año tendrá 14 partidos el jueves 26 y dos enfrentamientos el viernes 27:

Astros de Houston contra los Angels de Los Ángeles: 16:10 hs (ET).

Athletics vs. Toronto Blue Jays: 16:10 hs (ET).

Tampa Bay Rays vs. St. Louis Cardinals: 16:15 hs (ET).

Pittsburgh Pirates vs. New York Mets: 13:15 hs (ET).

Washington Nationals vs. Chicago Cubs: 14:20 hs (ET).

Minnesota Twins vs. Baltimore Orioles: 15:05 hs (ET).

Chicago White Sox vs. Milwaukee Brewers: 14:10 hs (ET).

Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers: 20:30 hs (ET).

Cleveland Guardians vs. Seattle Mariners: 20:10 hs (ET).

Texas Rangers vs. Philadelphia Phillies: 16:15 hs (ET).

Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds: 16:10 hs (ET).

Detroit Tigers vs. San Diego Padres: 16:10 hs (ET).

Kansas City Royals vs. Atlanta Braves (27 de marzo): 19:15 hs (ET).

Colorado Rockies vs. Miami Marlins (27 de marzo): 19:10 hs (ET).

En esa línea, según Sports Illustrated, aunque no todos los managers ya definieron a sus abridores del Opening Day, los fanáticos del béisbol ya pueden conocer a varios de los confirmados:

Yoshinobu Yamamoto (Dodgers)

Garrett Crochet (Red Sox)

Hunter Brown (Astros)

Tarik Skubal (Tigers)

Max Fried (Yankees)

Freddy Peralta (Mets)

Merril Kelly (Diamondbacks)

Nathan Eovaldi (Rangers)

Kevin Gausman (Blue Jays)

Cade Cavalli (Nationals)

Kyle Freeland (Rockies)

Sandy Alcántara (Marlins)

Cole Ragans (Royals)

José Soriano (Angels)

Algunos de los equipos de la MLB ya definieron a sus abridores para el Opening Day 2026 MLB

En dónde ver el Opening Day MLB que iniciará la temporada de Grandes Ligas 2026

Por primera vez en la historia, el partido inicial será transmitido por una plataforma digital. El resto de la jornada se podrá observar a través de los canales tradicionales y otras vías definidas:

Aplicación oficial: MLB.TV.

Canales: ESPN (incluida su aplicación) y la grilla de FOX Sports (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes).

Alternativos: SNY, SportsNet y Bally Sports.

En Latinoamérica, los espectadores podrán presenciar la fecha del Opening Day MLB a través de las transmisiones de ESPN y FOX, con la excepción de Venezuela (se puede ver mediante Televen, IVC, Venevisión, 1Baseball Network), República Dominicana (VTV Canal 32) y Puerto Rico (WAPA Deportes).