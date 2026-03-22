La historia de lucha del venezolano Luis Arraez: de trabajar en la construcción a superestrella mundial

La historia del pelotero venezolano Luis Arráez no es la de un ascenso inmediato ni la de un talento que encontró el éxito sin obstáculos. Es, por el contrario, un recorrido marcado por la precariedad, las dudas, el sacrificio y las decisiones límite que pudieron haber cambiado su destino para siempre.

Los comienzos de Arráez: talento, calle y disciplina

Desde muy pequeño, Arráez estuvo ligado al béisbol. Criado en un entorno humilde, sus primeras experiencias con el bate no fueron en academias de alto rendimiento, sino en su casa, donde su padre improvisaba entrenamientos con recursos básicos.

Invitado al podcast "Desde Cero“, Arráez contó que su papá colgaba pelotas de árboles y lo hacía batear con palos de escoba o incluso golpear granos de maíz, ejercicios que exigían una precisión extrema y que terminaron moldeando su estilo de contacto.

Firmar no era “llegar”: lo que le quedó a Arráez de su primer contrato

Según relató en el podcast “Desde Cero”, uno de los mayores mitos que rodean a los jóvenes peloteros es creer que al firmar con una organización de Grandes Ligas ya tienen la vida resuelta. En su caso, la realidad fue muy distinta.

Arráez recibió un bono de firma de 40.000 dólares, una cifra que, tras pagar comisiones a entrenadores, agentes y personas que lo ayudaron en su formación, se redujo a apenas US$5000. Con ese dinero, además, decidió ayudar a su madre, al invertir en mejorar su vivienda. El resultado fue que partió hacia su carrera profesional prácticamente sin recursos.

En República Dominicana, donde inició su proceso, las condiciones eran básicas. Sin aire acondicionado, con mosquitos constantes y cenas tempranas que no alcanzaban para cubrir el hambre nocturno, debía ingeniárselas para sobrellevar el día a día.

Tras firmar su primer bono con una organización de Grandes Ligas por US$40.000, el monto neto se redujo a solo US$5000 después de deducir comisiones de agentes y entrenadores Kamil Krzaczynski - FR136454 AP

El salto a Estados Unidos y el contraste

El cambio a Estados Unidos marcó un punto de inflexión. Al llegar a una academia con mejores condiciones —aire acondicionado, espacios recreativos y comodidades—, Arráez sintió que finalmente estaba dando un paso importante. Sin embargo, lo que para él era un avance significativo, para otros jugadores era motivo de queja, explicó en “Desde Cero”.

Esa diferencia de percepción, según sostuvo, refleja una de las claves de su mentalidad: valorar cada progreso, por pequeño que sea. Mientras algunos aspiraban a más, él entendía que venía de un contexto donde esas condiciones eran un lujo.

Trabajar en construcción: el momento más crítico de la carrera de Arráez

Uno de los capítulos más duros de su vida llegó cuando estaba en ligas menores en Estados Unidos. A pesar de ya pertenecer a una organización, los ingresos eran mínimos y no alcanzaban para sostener una vida estable, especialmente cuando su pareja quedó embarazada.

Ante esa situación, Arráez tomó un camino: trabajó en la construcción. Se levantaba temprano para cumplir con su rehabilitación y entrenamientos y luego, desde las 13 hs hasta el final del día, realizaba trabajos físicos por aproximadamente US$100 diarios. Empujaba carretillas, cargaba materiales y aprovechaba ese esfuerzo como una extensión de su preparación física.

Luis Arraez lleva la bandera de Venezuela al entrar al campo en la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos Lynne Sladky - AP

Ese período estuvo marcado por la incertidumbre económica. Incluso tuvo que endeudarse para alquilar una vivienda, ya que no podía convivir con su pareja en la academia. Llegó a solicitar préstamos significativos, que tardó años en terminar de pagar, explicó.

A punto de renunciar: la decisión que cambió todo en la carrera de Luis Arraez

El momento más decisivo de su historia ocurrió cuando consideró seriamente abandonar el béisbol. Las lesiones, el dolor físico y la presión económica lo llevaron a cuestionarse si valía la pena continuar.

La llegada de su hija fue el factor que cambió su perspectiva. Aunque nunca expresó abiertamente su intención de retirarse, internamente se debatía entre dejar el deporte para garantizar estabilidad o seguir en la lucha por un sueño incierto, indicó.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Ver a su pareja esforzarse, incluso durante el embarazo, fue determinante. “¿Por qué voy a renunciar si ella también está haciendo un sacrificio?”, reflexionó. Esa toma de conciencia impulsó a Luis Arraez a continuar, aun cuando no podía correr ni batear con normalidad tras una grave lesión de rodilla.