Consejo de Seguridad de la ONU condena ataques en Qatar, sin nombrar a Israel
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó el jueves los recientes ataques en Qatar y llamó
- 1 minuto de lectura'
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó el jueves los recientes ataques en Catar y llamó a una "desescalada", aunque se abstuvo de mencionar a Israel, según un comunicado.
El Consejo expresó "su condena a los recientes ataques en Doha, territorio mediador clave" y ofreció su "apoyo a la soberanía e integridad territorial de Catar".
La declaración requiere la unanimidad de los 15 países miembros, entre ellos Estados Unidos, aliado de Israel.
Los miembros del Consejo expresaron su "solidaridad con Catar" e insistieron en su "papel vital en los esfuerzos de mediación en la región, junto con Egipto y Estados Unidos".
El Consejo, que celebrará una reunión pública sobre estos ataques más tarde el jueves, subrayó que "la liberación de los rehenes, incluidos los asesinados por Hamás, y el fin de la guerra y el sufrimiento en Gaza deben seguir siendo la máxima prioridad".
Desde el ataque sin precedentes del grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 y las represalias israelíes en la Franja de Gaza, el Consejo de Seguridad ha estado prácticamente paralizado en este asunto debido a los repetidos vetos, en particular de Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró "muy descontento" con el ataque sin precedentes llevado a cabo por Israel en Catar el martes, que tenía como objetivo a responsables de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha.
