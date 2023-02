Consoló a una empleada que estaba angustiada, pero en las redes la criticaron por un motivo: “Muy extraño”

escuchar

Aunque abrazar a alguien mientras llora podría ser la reacción más natural de cualquier persona, el contexto en el que ocurre es muy importante. Si se desarrolla una escena así entre una gerente y una empleada y además se publica en redes sociales, el acto de empatía se transforma en un foro de discusión, como ocurrió recientemente.

Un video publicado originalmente en TikTok por @oakwoodcrew muestra el instante en el que una gerente consuela a una empleada. Sin embargo, tras desatar las críticas en la red social, la cuenta decidió retirar la publicación. Esto no evitó que el debate continuara entre los miembros de la comunidad virtual.

La aparente actitud empática de una gerente causó controversia

“Soy gerente, pero también soy... Su lugar seguro, mentor y terapeuta. La persona que les compra los regalos de Navidad y las tortas de cumpleaños”, señala el texto que aparece sobre la secuencia de imágenes, mientras se escucha al fondo la canción “The Winner Takes It All”, del grupo ABBA. Entre las reacciones de los usuarios, destacaron los que aseguraron que la líder del equipo no respetó el límite profesional entre jefes y colaboradores.

Aunque la publicación inicial fue eliminada y la cuenta de origen pasó a ser privada, otros creadores de contenido como @coolandhotgirl_123 lo retomaron para compartir sus propias impresiones: “Imagina llorar a tu jefe y que te diga ‘¡Espera! Déjame grabar esto’”. Ante este eco, otros usuarios reaccionaron: “Me alegro de no ser el único al que esto le parece muy extraño”, escribió una persona, mientras que otra sugirió: “Preferiría que me mandaran a casa, no que me abrazaran y me grabaran”.

¿Está bien llorar en el trabajo? Las visiones de los expertos

Un entorno laboral exigente puede poner a prueba las emociones de los colaboradores Elisa Ventur / Unsplash

Con frecuencia, el ambiente laboral está lleno de exigencias y presiones que pueden generar que algunas personas lleguen al límite y tengan que compartir sus emociones con otros compañeros de trabajo. No obstante, hay debates sobre si llorar en el trabajo es muestra de debilidad o de poco profesionalismo. “Las emociones no son realmente permitidas en las empresas estadounidenses”, dijo la exejecutiva de Recursos Humanos Cynthia Shapiro, autora de Corporate Confidential en una entrevista para la cadena CNN.

Sin embargo, también existe un cambio ideológico en donde se le da más importancia al bienestar y la salud mental de todos los integrantes de un equipo de trabajo. A este punto se refiere Jim Whitehurst en su libro The Open Organization: Igniting Passion and Performance: “Si quieres la inspiración, la emoción y el entusiasmo de un empleado, por definición, quieres a alguien que sea emocional y todo lo que ello implica”, escribió el también director de la compañía de software Red Hat.

En otro estudio, llevado a cabo por las investigadoras Kimberly Elsbach de la Universidad de California en Davis y Beth Bechky de la Universidad de Nueva York, se recomendó: “Los gerentes deben comprender que el llanto es solo otra forma de expresar la frustración y el enojo, que son emociones muy comunes en el trabajo. Tiene el mismo significado que levantar la voz con enojo en una reunión”.

LA NACION