Se indignó con la actitud de otra pasajera con sus pies y aplicó una venganza que “funcionó”

El avión se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos para quienes desean llegar rápido a su destino. Sin embargo, hay ocasiones en las que los vuelos se transforman en experiencias incómodas debido a las actitudes y comportamientos de algunos pasajeros. Si bien para muchos la paciencia siempre es la regla mayor, otras personas no están dispuestas a tolerar ninguna intromisión. Este fue el caso de una mujer, quien tomó una peculiar medida en contra de quien estaba detrás de ella.

La usuaria @thewandertog compartió el video a través de su cuenta de TikTok. Al parecer, le molestó que su vecina de asiento pusiera los pies en el reposabrazos del suyo. En respuesta, se le ocurrió una venganza.

El clip muestra la inconformidad de la pasajera, con gestos visibles a pesar de que usaba cubrebocas. La mujer enfoca las extremidades invasoras. Ni siquiera tiene que iniciar una conversación para solucionar el problema, sino que utiliza un objeto que le habían proporcionado en la misma aeronave.

“Los pies de esta señora estaban en mi reposabrazos. Me pellizcaban, así que le di un pequeño regalo frío”, escribió la mujer en su video para mostrar cómo sacaba un pedazo de hielo de la bebida que tomaba. Luego, lo desliza por el reposabrazos y espera a que el frío actúe en los pies de su vecina de asiento.

Una pasajera mostró cómo se deshizo de un problema en su asiento

En una segunda toma, la creadora de contenido, identificada como Ixamar, revela que su estrategia dio resultado. No más pies incómodos en su espacio personal. “Fue pequeño, pero poderoso”, celebró para referirse al tamaño del cubo de hielo. El video se viralizó rápidamente debido a la peculiar estrategia. Hasta el momento suma más de 690 mil reproducciones.

Los tips de otros usuarios para evitar una situación igual

En los comentarios, la mayoría de los usuarios festejó la acción de la pasajera y rechazó la actitud de la mujer de los pies. “A veces todavía me sorprende lo desconsiderada que es la gente. Como si estuvieras en un avión y los adultos olvidaran cómo ser adultos”, escribió una persona.

Aparentemente, esta situación es común en los vuelos, dado que hubo quienes incluso compartieron sus métodos para poder evitarla. “Una vez vi a alguien fingir estornudar y arrojar agua sobre el pie del reposabrazos de alguien”, escribió un usuario. Otro explicó que había utilizado una solución parecida al derramar su agua “accidentalmente” sobre los pies ajenos.

Quitarse los zapatos en el avión puede ser peligroso Unsplash

Asimismo, una mujer detalló: “Esto me pasó a mí y tomé una foto con flash. De inmediato bajaron los pies”.

¿Por qué es peligroso quitarse los zapatos en el avión?

Diferentes expertos y miembros de la tripulación han dado sus consejos sobre cuál es el mejor calzado para subir a un avión. La mayoría coincide en que cualquiera que sea cómodo estará bien. También sugieren evitar los que son abiertos por si ocurre alguna emergencia.

En los vuelos largos, algunos pasajeros optan por ponerse cómodos y quitarse los zapatos, como evidenció este video viral. Sin embargo, para el piloto Patrick Smith, de Ask the Pilot, esta no es la mejor idea. Según detalló al sitio web de viajes Travel + Leisure, las cabinas de los aviones no son tan limpias entre vuelos, dado que solo hay de 15 a 20 minutos destinados a estas labores.

Entonces, la limpieza se limita a tirar la basura y las superficies de alto contacto. En la mayoría de los casos, tampoco se limpian las alfombras, por lo que quitarse los zapatos dejaría los pies en contacto con esa suciedad.

