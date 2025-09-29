Consorcio liderado por Arabia Saudita comprará compañía de videojuegos EA por US$55.000 millones

La compañía estadounidense Electronic Arts (EA), productora del popular videojuego de fútbol EA Sports FC y el de simulación Los Sims, anunció el lunes su adquisición por parte de un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita por US$55.000 millones.

El consorcio también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

En un comunicado, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, destacó la labor de los empleados de la compañía y dijo que la adquisición ayudará a "abrir nuevas oportunidades a nivel global".

EA, que además del EA Sports FC (antes FIFA) es conocida por franquicias populares Madden NFL y Battlefield, registró ingresos de US$7500 millones en su último ejercicio fiscal.

El cierre de la operación de compra, que aún requiere la aprobación de los accionistas de EA y las autoridades reguladoras, se espera para principios de 2026.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF por sus siglas en inglés) ya posee una participación del 9,9% en EA y renovará su inversión existente como parte de la transacción.

El acuerdo se financiará con unos US$36.000 millones en capital de los miembros del consorcio y US$20.000 millones en deuda comprometida por JPMorgan Chase.

Una vez finalizado el negocio, EA dejará de cotizar en la bolsa de valores Nasdaq, pero mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por Wilson.

El acuerdo marca la última gran inversión del PIF en el sector, mientras Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá de los ingresos del petróleo.

