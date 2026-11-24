Diego Alberto Vargas Garzón, bioconstructor colombiano radicado en Capilla del Monte, Córdoba, se volvió viral por haber construido su casa con materiales reciclados. Hoy gestiona un proyecto por el cual ayuda a vecinos de la comunidad local a poder acceder a un techo propio a través de la bioconstrucción. La morada del joven tiene 20 metros cuadrados, vistas al misterioso cerro Uritorco y fue levantada con barro, botellas, madera recuperada y neumáticos. En total, costó US$3000.

Construyó su casa en 5 meses con US$3000 y materiales reciclados

En una entrevista realizada por Historias Humanas, Vargas Garzón, de 35 años, contó que emigró desde Bogotá a Buenos Aires antes de iniciar un recorrido por Argentina. En Tigre, provincia de Buenos Aires, conoció a un colectivo artístico que trabajaba con materiales reciclados. Más tarde eligió instalarse en el barrio ecológico Águila Blanca, en Capilla del Monte.

En su recorrido, Vargas Garzón viajó por la Patagonia y Chile antes de llegar al norte argentino. Según relató, en Capilla del Monte encontró una comunidad vinculada con el arte y la construcción con barro. Allí participó de “mingas”, jornadas en las que varias personas colaboran para construirle la vivienda a un vecino de la comunidad local y comparten materiales y comida.

En la construcción de su propiedad, según relató, los neumáticos, entregados por gomerías por estar en desuso, fueron utilizados en los cimientos, los rellenó con tierra, arena y piedras los neumáticos para formar una base compacta. En tanto que los pallets aportaron madera para la estructura y el piso.

Las botellas de vidrio, recogidas en bares y basurales, fueron incorporadas como ventanas de vitreaux en las paredes de barro. El trabajo combinó materiales recuperados, intercambios y colaboración de personas cercanas.

La vivienda tiene dos niveles y una entrada que funciona como invernadero: ese espacio tiene el fin de aprovechar el sol en las mañanas frías y evitar la entrada directa del frío.

De la obra participó Vargas Garzón, su hermano y vecinos de la comunidad local que se especializan en bioconstrucción Instagram: @bioconstruccion_horneros_369

El constructor contó también que obtuvo los pallets mediante un intercambio de artesanías y que pintó y barnizó la madera para evitar las astillas. En la obra participaron él y su hermano, y recibieron ayuda de vecinos y conocidos de la comunidad.

Una casa con vista al cerro por US$3000: así construyó su hogar en cinco meses

Vargas Garzón calculó en unos 3000 dólares el dinero destinado a materiales al inicio de la obra. Se trata de una cifra desactualizada y que no incluye el valor de la mano de obra, ya que la hizo con sus propias manos y ayuda de la comunidad.

Esta distinción importa para quien busca comparar la experiencia con un presupuesto actual en la Argentina o en Estados Unidos. El monto no representa el costo completo de contratar una construcción equivalente, ya que una parte importante de los insumos provino de recolección, trueque y ayuda comunitaria.

Este caso es una experiencia particular de bioconstrucción y aprovechamiento de materiales descartados. En julio de 2026, LA NACION relató la historia de Jerónimo “Momo” Weich, hijo del famoso conductor televisivo argentino Julián Weich, que donde construyó su casa hogar con barro, piedras, madera y materiales reutilizables en Los Hornillos, Córdoba.

Momo, el hijo de Julián Weich, mostró la biopiscina que desarrolló en su casa de Córdoba (Foto: Gentileza Jerónimo Weich)

La noticia en pocas líneas

¿Quién construyó la casa frente al Uritorco? Diego Alberto Vargas Garzón, un colombiano que se instaló en Capilla del Monte, Córdoba.

¿Qué materiales usó Diego Vargas Garzón? Empleó barro, botellas de vidrio, pallets y neumáticos recuperados, entre otros materiales.

¿Cuánto tardó en levantar la casa de Córdoba? El constructor dijo que trabajó durante cinco meses con ayuda de su hermano y otras personas.

¿Qué representa el gasto de US$3000 de la casa? Es el gasto histórico en materiales informado por el dueño. No incluye mano de obra ni se trata de un presupuesto actualizado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.