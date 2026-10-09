Tateh Lehbib Breica, refugiado de 36 años: construyó una casa para su abuela con botellas y su experimento ayudó a 50 personas

Tateh Lehbib Breica creció en los campamentos de refugiados saharauis del suroeste de Argelia. En 2015, después de que unas inundaciones destruyeron más del 80% de las viviendas, incluida la de su abuela, comenzó a desarrollar una alternativa de construcción con botellas de plástico rellenas de arena.

Tateh Lehbib Breica construyó una casa con botellas para su abuela

En una entrevista publicada por La Jornada en 2022, Breica contó que estudió energías renovables porque consideraba que los campamentos necesitaban profesionales científicos para mejorar las condiciones de vida de la población refugiada. Más tarde cursó una maestría en eficiencia energética en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajó en propuestas para mejorar las viviendas saharauis.

Una de las casas realizadas por Tateh Lehbib La Jornada

Después de terminar sus estudios, regresó a los campamentos y puso en práctica sus investigaciones. La primera casa que construyó con botellas rellenas de arena fue para su abuela y se terminó en 2017.

“No fue un interés temprano; de hecho, desde mi infancia, mi afición fue el periodismo. Pero cuando me mudé al norte de Argelia para estudiar, me di cuenta de que muchos de mis colegas tenían una orientación literaria, y en los campamentos realmente necesitábamos especialidades científicas que contribuyeran a paliar el sufrimiento de la población refugiada”, sostuvo acerca de su primer interés por las energías renovables.

El apodo de “loco de las botellas” surgió cuando otros habitantes lo vieron recoger envases de plástico en el desierto para llevarlos a los campamentos. Con el tiempo, también comenzó a ser conocido como el “loco del desierto”.

Cómo son las casas de botellas que construyó en el campo de refugiados

Cada vivienda requiere alrededor de 5000 botellas de plástico rellenas de arena y puede construirse en una semana con un equipo de tres personas, según explicó Breica a La Jornada.

Las casas tienen planta circular para evitar que la arena se acumule alrededor de las paredes. Los muros incorporan aislamiento térmico y dos ventanas que favorecen la circulación del aire.

El proyecto recibió financiación de ACNUR para construir 25 viviendas destinadas a familias vulnerables, personas mayores y personas con necesidades especiales La Jornada

El techo está compuesto por dos cubiertas separadas por una cámara de aire y una capa exterior de cemento inclinada.

El Centro de Innovación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) financió la construcción de 25 viviendas destinadas a familias vulnerables, personas mayores y personas con necesidades especiales.

El proyecto de casas de arena de Tateh Lehbib generó trabajo para jóvenes

La construcción de las viviendas abrió oportunidades laborales para jóvenes de los campamentos. Algunos recibieron pagos por recoger las botellas, rellenarlas con arena y participar en las obras, según relató en la entrevista con La Jornada.

En sus comienzos, recibió la ayuda espontánea de habitantes de los campamentos para levantar la vivienda de su abuela. Después, con el financiamiento de ACNUR para otras 25 casas, la iniciativa incorporó a jóvenes.

El ingeniero también explicó que los campamentos no contaban con un sistema oficial de reciclaje. Parte de los residuos se quemaba en lugares destinados a ese fin y otra parte terminaba en el desierto.

El plan de Tateh Lehbib para impulsar la arquitectura sostenible en el desierto

Breica planteó la posibilidad de crear un centro de investigación dedicado a la arquitectura sostenible y al uso de materiales locales. Según explicó a La Jornada, el espacio estaría abierto a especialistas y habitantes de los campamentos para compartir conocimientos sobre construcción sostenible.

También manifestó su intención de continuar con la construcción de viviendas e infraestructura adaptadas al clima del desierto y a las necesidades de la población refugiada saharaui.