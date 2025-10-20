Corte de EEUU dice que Trump puede enviar soldados a Portland

Una corte de apelaciones concluyó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede enviar a la Guardia Nacional a Portland, en Oregón, pese a las objeciones de las autoridades de ese estado, escenario de protestas contra las redadas anti inmigratorias del mandatario.

Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal del noveno circuito falló a favor del Departamento de Justicia, y suspendió una orden de otra corte que impedía el despliegue de los soldados en Portland.

"Tras considerar el expediente en esta etapa preliminar, concluimos que es probable que el presidente ejerciera legalmente su autoridad estatutaria" al federalizar la Guardia Nacional, dictaminó el tribunal.

La decisión es una victoria legal para Trump, quien ordenó en septiembre el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland para enfrentar protestas contra sus políticas anti inmigración.

De acuerdo con las autoridades de Oregón, el refuerzo es innecesario dado que las protestas, en su mayoría, no han sobrepasado la capacidad de las fuerzas del orden locales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ordenado una campaña de deportación masiva que su gabinete ha ejecutado con fuerza en ciudades y estados gobernados por demócratas como Chicago, Los Ángeles y Oregón.

Las acciones de agentes enmascarados en lugares de trabajo y residencias han desatado repudio, con manifestaciones en varias ciudades que Trump ha decidido enfrentar con militares, fomentando aún más la tensión en el polarizado clima político del país.

