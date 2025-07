Courtois vuelve a evitar un incendio en el Real Madrid de Alonso

Una vez más, Thibaut Courtois se agigantó ante el Borussia Dortmund para apagar cualquier incendio en el Real Madrid de Xabi Alonso, que puede respirar tranquilo en el Mundial de Clubes mientras el belga siga en modo muralla.

Una atajada memorable de Courtois en el minuto 90+9 selló el triunfo del sábado 3-2 ante el Dortmund y sirvió en bandeja un duelo de semifinales entre el Real Madrid y el París Saint-Germain, los dos últimos ganadores de la Liga de Campeones europea.

El vuelo del belga, de 33 años, puso orden en un caótico final de partido en el estadio Metlife de East Rutherford (Nueva Jersey).

Para angustia de Xabi Alonso, sus nuevos pupilos estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de 2-0 en un surrealista tiempo añadido que deparó tres goles, un penalti y una expulsión.

En el asedio final, Yan Couto colgó una pelota en el área española y Marcel Sabitzer enganchó una volea a bocajarro que Courtois, todo reflejos, alcanzó a tapar con el guante derecho.

La atajada del belga, directa al podio de las mejores del Mundial, libró al Madrid de una prórroga que hubiera afrontado con un futbolista menos por la tarjeta roja directa que recibió unos minutos antes el joven central Dean Huijsen.

En ese momento "pensé que somos muy afortunados de tener a Thibaut como nuestro portero", reconoció Alonso ante la prensa. "Es uno de esos porteros que te hacen ganar partidos y hoy esa parada ha sido decisiva".

"No quería jugar la prórroga, porque estábamos diez contra once, y di todo para llegar a esa pelota", relató el protagonista. "Llegué justo con la mano y estoy contento con eso".

Al igual que Alonso, el experimentado arquero hizo un llamado a sus compañeros a mantener la concentración hasta el final, incluso en un partido que parecían tener bajo absoluto control.

"No pensé que con el 2-0 iba a hacer falta", dijo Courtois a DAZN al ser preguntado por su enésimo "milagro".

"Pero el partido se puso loco y el portero tiene que estar concentrado hasta el último segundo", apuntó. "Cuando vi a Sabitzer controlar y chutar, me dije: 'Con el alma tengo que pararla'. Y menos mal que fue así".

- "Mirada de entrenador" -

De Julen Lopetegui a Xabi Alonso, pasando por Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. Todos los inquilinos recientes del banquillo blanco han disfrutado de la seguridad extrema que ofrece Courtois en la portería.

Alonso, recién aterrizado en la Casa Blanca, tiene mucho trabajo por delante para modernizar los sistemas de juego después de un decepcionante año sin títulos importantes. El joven técnico vasco no ha dudado en sacudir su once inicial, sentando incluso a Kylian Mbappé al no verlo en su mejor forma, pero en el arco está también encantado con un Courtois al que ve con madera de futuro entrenador. "Yo no lo conocía, pero tiene mucha inquietud por el juego, quiere entender las cosas y tiene esa mirada de entrenador que ayuda a comunicarse, en este caso conmigo", explicó Alonso. El Madrid se hizo con los servicios del arquero en 2018 abonando unos US$47 millones al Chelsea. El propio Courtois facilitó la operación por su deseo de regresar a la capital de España, donde defendió entre 2011 y 2014 el arco del Atlético de Madrid. El costarricense Keylor Navas, titular en las tres finales de Liga de Campeones ganadas entre 2016 y 2018, todavía estaba en la plantilla merengue pero Courtois no tardó en desbancarlo de la titularidad. Desde entonces fue un pilar fundamental en la conquista de tres ligas españolas (2020, 2022 y 2024) y dos Champions League (2022 y 2024), dejando su huella especialmente en la final de 2022 ante el Liverpool. Aunque Vinicius fue el autor del único gol, en el recuerdo de los aficionados permanece la actuación estelar del belga, que amargó a los 'Reds' con un catálogo de paradas antológicas. Una de ellas, que frustró un ajustado y potente remate de Sadio Mané, fue muy similar a la del sábado frente al Dortmund y ambas comparten espacio en el área más exclusiva de la colección de Courtois. "Todo depende del momento. La de Mané está ahí arriba porque era una final", recordó el sábado el arquero. "Pero esta es importante y bonita y, si llegamos a la final y la ganamos, estará en el top cinco seguro". gbv/ma