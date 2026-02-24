Chilavert cruzó a Courtois por repudiar sus dichos sobre Mbappé y redobló la apuesta: “Le sacó la novia a su compañero”

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert le respondió públicamente al referente del Real Madrid Thibaut Courtois, quien había cuestionado sus declaraciones sobre Kylian Mbappé y el episodio entre Vinicius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni. En una entrevista radial, el exfutbolista redobló sus críticas y lanzó nuevos agravios contra el arquero belga.

“Quiero aprovechar el espacio que me dan porque mi colega Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, sostuvo Chilavert, aludiendo a la polémica personal que involucró años atrás al arquero del Real Madrid con Caroline Lijnen, expareja de su entonces compañero en la selección de Bélgica. “Ellos hablan de valores del mundo de hoy y dicen ‘esas cosas no deberían pasar’”, agregó durante su paso por Radio Rivadavia.

En la misma entrevista, el exarquero paraguayo cuestionó las críticas que recibió por sus comentarios previos y defendió su postura en el conflicto entre Prestianni y el atacante merengue. “Al chico Vinicius le dijo cagón de mierda (sic) y Mbappé le dice p... racista (sic). Te pueden decir de todo y vos no les podés decir nada”, afirmó.

Sin escaparle a la polémica, Chilavert lanzó: “Decile a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes que avalan pegarle y matar mujeres. Los valores de Sudamérica son pro-familia, hay que cuidar. Ese es el mensaje”. Y cerró el diálogo radial con apreciaciones deportivas sobre el arquero: “Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal”.

El cruce se enmarca en una controversia que comenzó en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, cuando Vinicuis denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino durante un cruce en la cancha. Chilavert salió entonces en defensa del futbolista del Benfica y lanzó expresiones contra el delantero brasileño y contra Mbappé que generaron un amplio repudio.

Entre otras afirmaciones, había cuestionado la vida personal del delantero francés al referirse de manera despectiva a su presunta relación pasada con la modelo Inés Rau. “¿Qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, había señalado.

También sostuvo que, si se sancionaba a Prestianni, se daría lugar a que “la comunidad gay y lesbiana sea el ejemplo a seguir” y cuestionó cambios culturales que, a su juicio, afectan al fútbol.

Esas declaraciones motivaron la respuesta de Courtois, quien en la previa del duelo de Champions entre ambos cuadros respaldó a sus compañeros y calificó como “lamentables” las palabras del exarquero paraguayo. “No se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto y esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en ningún lugar. Y menos aún viniendo de otro excompañero de profesión”, sentenció el belga, con tono severo.