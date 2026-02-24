Courtois le respondió a Chilavert en la previa del choque entre Real Madrid y Benfica, por la Champions League: “Es lamentable”

En la antesala del duelo caliente frente a Benfica por la Champions League, Thibaut Courtois convirtió la conferencia de prensa en un mensaje institucional. El arquero de Real Madrid respaldó sin matices a Vinícius Júnior tras la denuncia por un presunto insulto racista del argentino Gianluca Prestianni, respondió con dureza a José Luis Chilavert y dejó una reflexión que excede el campo de juego: “Como sociedad, tenemos que dejar de ser tan tontos”.

El foco volvió sobre el episodio ocurrido en el partido de ida, cuando Vinícius señaló haber escuchado una expresión discriminatoria por parte de Prestianni. Courtois sostuvo que en el vestuario creen “al ciento por ciento” la versión del delantero brasileño y consideró que el caso representa “un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas”. A su criterio, la decisión que adopte la UEFA debe enviar un mensaje claro.

El momento en el que Gianluca Prestianni le dice algo a Vinicius Junior Soccrates Images - Getty Images Europe

El arquero no eludió la consulta sobre la eventual presencia del futbolista argentino en el encuentro de vuelta, a pesar de que fue suspendido. Admitió que el plantel no conversó sobre cómo actuar si Prestianni es habilitado para jugar y enfatizó que el asunto debe resolverse en los despachos. “El Benfica va a defender a su jugador y nosotros estamos al ciento por ciento con Vini”, señaló, y remarcó que será “palabra contra palabra” hasta que las autoridades determinen responsabilidades.

En ese contexto, Courtois cuestionó también las declaraciones de José Luis Chilavert, quien había defendido a Prestianni y lanzado agravios contra Vinícius y Kylian Mbappé. “Es lamentable. No se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto y esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en ningún lugar. Y menos aún viniendo de otro excompañero de profesión”, afirmó el belga, con tono severo, durante la conferencia de prensa previa al duelo de 16avos Champions.

🎙️ Thibaut Courtois, sobre las lamentables palabras de Chilavert sobre Mbappé y Vinicius



💬 "Es lamentable, no se pueden decir cosas así. Esas cosas no caben en el mundo de hoy, ni en cualquier lugar y menos viniendo de otro ex compañero de profesión" pic.twitter.com/KZ17cHof3b — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 24, 2026

Chilavert había asegurado que el primer insulto provino “del lado del jugador de piel negra” y deslizó expresiones ofensivas vinculadas a la identidad de género de la pareja de Mbappé. Las palabras del exarquero paraguayo generaron amplio repudio en redes sociales y en distintos ámbitos del fútbol europeo. Courtois evitó profundizar en la polémica, aunque dejó en claro que ese tipo de manifestaciones resultan inadmisibles.

El guardameta también se refirió a las críticas de José Mourinho por el festejo de Vinícius. “Mourinho es Mourinho y como entrenador vas a defender a tu club y a tu jugador. Lo único que me decepciona es usar el festejo de Vini. No hizo nada malo. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”, sostuvo.

El contundente recado de Courtois a Mourinho 💥💥 pic.twitter.com/eGfSL1uM7W — MARCA (@marca) February 24, 2026

En relación con los protocolos vigentes, el arquero destacó que “cada vez son mejores”, aunque advirtió que la aplicación depende de decisiones firmes. Recordó que, en el partido de ida, fue el propio Vinícius quien optó por continuar. “Si él dice que no, nos planteamos irnos”, reveló. Además, reclamó que los responsables del encuentro identifiquen y expulsen a quienes incurren en conductas discriminatorias desde la tribuna.

El belga describió como “deplorable” lo observado en la grada del conjunto portugués y equiparó la gravedad del racismo con la homofobia. “Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer esos gestos es lamentable”, expresó, al tiempo que instó a perseguir a los responsables. En esa línea, reforzó la idea de que el problema excede un episodio puntual y compromete a todo el entorno del fútbol.

En el plano estrictamente deportivo, Courtois llamó a no descuidar la eliminatoria. Advirtió que el resultado de la ida puede resultar engañoso (1-0 a favor del Madrid) y subrayó la necesidad de iniciar el partido con intensidad y concentración. El arquero pidió el apoyo del público en el Santiago Bernabéu y reclamó actitud desde el primer minuto.

La conferencia dejó, así, una doble lectura. Por un lado, la convicción de un referente que se coloca al frente de un reclamo contra la discriminación. Por otro, la determinación de no perder de vista el objetivo competitivo. En vísperas de un cruce decisivo, Courtois eligió asumir un rol que trasciende el arco y colocó el debate en un plano más amplio: el de los valores que, según sostuvo, el fútbol no puede negociar.