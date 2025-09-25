Críticas en Los Ángeles tras aprobar US$1 millón para construir un baño público

La propuesta de construir un baño público por un millón de dólares en un parque de Los Ángeles desata cuestionamientos entre los residentes que creen que la ciudad estadounidense, limitada económicamente, está echando el dinero por el retrete.

Las autoridades aprobaron el año pasado un proyecto para construir un baño en la entrada de la caminería del popular parque Runyon Canyon con un costo de US$960.000.

Pero los vecinos dicen que el abultado precio les parece casi un acto de corrupción en una ciudad que el año pasado recortó el presupuesto de su departamento de bomberos.

Es "un desperdicio épico de dinero", dijo el vecino del parque, Shira Scott Astrof, en entrevista con ABC.

Scott Weil, miembro del grupo de acción Guardianes del Runyon Canyon, formado por personas que viven en sus adyacencias, dijo que encontró un proveedor que presupuestó el mismo baño por la mitad del precio.

"¿Cómo es que una ciudad que está quebrada tiene US$500.000 extra?", preguntó.

El parque de 65 hectáreas está en el corazón de Hollywood, y sus subidas y bajadas atraen a miles de personas que hacen ejercicio, pasean sus perros o hacen turismo.

Algunas celebridades frecuentan las caminerías, desde las cuales es posible apreciar Los Ángeles.

El parque recibe a unos dos millones de personas por año, según indicó la alcaldesa Karen Bass en un comunicado. Actualmente cuenta con baños portátiles.

"Un proyecto para instalar un baño prefabricado al frente del parque fue aprobado por el Directorio (de Parques y Recreación) el año pasado tras pedidos de la comunidad", refirió.

"La ciudad de Los Ángeles está comprometida con asegurar que todos los parques sean seguros, limpios, accesibles y disfrutables por los angelinos y los visitantes", agregó.

El despacho no respondió de inmediato preguntas de AFP sobre el presupuesto del sanitario.

En 2022, la también californiana San Francisco saltó a los titulares internacionales tras aprobar un plan para gastar US$1,7 millón en un baño público.

Las críticas de la opinión pública llevaron a repensar las cosas y el proyecto final costó US$200.000.

hg/pr/nn