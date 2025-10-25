Cuál es el precio del Telluride 2027: el nuevo auto económico de Kia para Estados Unidos
Aunque aún no llega al mercado local, ya hay una estimación de cuánto costará el SUV surcoreano
Kia Telluride, uno de los SUV medianos más populares en Estados Unidos desde su lanzamiento en 2020, se prepara para una nueva generación. El modelo 2027 promete mejoras en diseño, tecnología y eficiencia, con un esperado debut oficial a fines de 2025.
Cuánto cuesta el Kia Telluride 2027 en Estados Unidos
Aunque Kia aún no ha publicado detalles oficiales sobre el Telluride 2027, analistas del portal Edmunds estiman que el precio inicial rondará los 39.000 dólares, ligeramente por encima del modelo actual, de acuerdo con AP.
Según la página, El incremento se debería a la incorporación de nuevas tecnologías de asistencia, un interior actualizado y la posible llegada de una versión híbrida, que buscaría reducir el consumo de combustible sin sacrificar la potencia.
Cuándo estará disponible el Kia Telluride 2027 en Estados Unidos
De acuerdo con AP y Edmunds, el Kia Telluride 2027 hará su primera aparición pública el 20 de noviembre de 2025, durante el Salón del Automóvil de Los Ángeles, uno de los eventos más importantes de la industria automotriz en Estados Unidos.
Kia ya adelantó algunos detalles del diseño, mostrando nuevas luces frontales en color naranja, un perfil lateral más recto con pliegues marcados, y una carrocería cuadrada inspirada en el EV9, el SUV eléctrico insignia de la marca. También se mantienen las luces traseras en forma de “L”, aunque con un estilo más moderno y aerodinámico.
En cuanto a motorización, se espera que el modelo ofrezca dos variantes: una a combustión con motor turboalimentado de cuatro cilindros y otra híbrida, ambas con una potencia cercana a los 334 caballos de fuerza.
Otros SUV similares a Telluride en Estados Unidos
El segmento de SUV medianos en Estados Unidos es uno de los más competidos, y el Telluride enfrentará a varios modelos que también se renuevan con tecnología híbrida y diseños más eficientes. Entre los principales destacan:
- Toyota RAV4 2026: el SUV más vendido del país llega completamente rediseñado y con motorización 100% híbrida en todas sus versiones. Ofrece un rendimiento combinado de 40 mpg (17 km/l) y hasta 320 caballos de fuerza en la versión híbrida enchufable. Incluirá las variantes Woodland y GR, enfocadas en conducción off-road.
- Subaru Outback 2026: adopta un diseño más cuadrado y una altura superior, reforzando su imagen aventurera. En el interior destaca un nuevo sistema de infoentretenimiento con gráficos de alta resolución y mejor respuesta táctil. La versión Wilderness continúa como la opción todoterreno.
- Honda Prelude 2026: regresa con un diseño tipo cupé pero con mecánica híbrida de 200 caballos de fuerza. Aunque más moderado en potencia, el nuevo Prelude ofrece un manejo ágil, mayor espacio interior y un maletero tipo hatchback, lo que lo convierte en un vehículo práctico para el uso diario.
- Ram 1500 Rev 2026: aunque pertenece a otro segmento, la nueva camioneta eléctrica de Ram apunta al mismo público que busca potencia y autonomía. Contará con dos motores eléctricos que entregan 647 caballos de fuerza y una autonomía de 233 kilómetros, bajo un sistema de rango extendido similar a un híbrido enchufable.
