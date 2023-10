escuchar

Tener una vida saludable y más larga es el objetivo de muchas personas y, de acuerdo con los expertos de la Universidad Harvard, un superalimento podría ayudar a lograrlo. Una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology indica que un mayor consumo de “aceite de oliva por día se asocia con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer”.

Según la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, las personas que consumen mayores cantidades de aceite de oliva pueden reducir su riesgo de muerte prematura en general y por causas específicas, en comparación con las que nunca o casi nunca lo ingieren; lo anterior está basado en el estudio dirigido por investigadores de la institución, quienes también encontraron que los que preferían este alimento en lugar de grasa animal tenían un menor riesgo de mortalidad total.

Los investigadores combinaron los resultados de dos grandes trabajos de Harvard: el Estudio de salud de enfermeras y el Estudio de seguimiento de profesionales de la salud, en el que participaron más de 92.000 hombres y mujeres sanos de los Estados Unidos, quienes informaron detalles sobre sus hábitos alimentarios cada dos años. Finalmente, se concluyó que reemplazar alrededor de 10 gramos al día de otras grasas como la margarina, mantequilla o mayonesa con la cantidad equivalente de aceite de oliva se asocia con un menor riesgo de mortalidad.

Un mayor consumo de aceite de oliva por día se asocia con un menor riesgo de mortalidad Pexels

“Nuestros hallazgos respaldan las recomendaciones dietéticas actuales para aumentar la ingesta de aceite de oliva y otros aceites vegetales insaturados”, dijo Marta Guasch-Ferré, científica investigadora principal del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y líder del estudio. A su vez, expresó que el estudio ayuda a hacer recomendaciones más específicas, que serán más fáciles de entender para los pacientes y de implementarlas en sus dietas.

¿Quiénes están propensos a vivir más?

Los investigadores analizaron a 60.582 mujeres y 31.801 hombres que no padecían enfermedades cardiovasculares ni cáncer al inicio del estudio en 1990. Durante 28 años de seguimiento se evaluó su dieta. Con un cuestionario se les preguntaba con qué frecuencia, en promedio, consumían alimentos específicos, tipos de grasas y aceites, así como qué marca o tipo de aceites usaban para cocinar.

El estudio también encontró que los participantes con un mayor consumo de este llamado “superalimento” eran a menudo más activos físicamente, tenían ascendencia del sur de Europa o del Mediterráneo, eran menos propensos a fumar y consumían más frutas y verduras, en comparación con aquellos con un menor consumo.

“Cuando los investigadores compararon a aquellos que rara vez o nunca consumían aceite de oliva, los de la categoría de mayor consumo tenían un 19% menos de riesgo de mortalidad cardiovascular, un 17% menos de riesgo de mortalidad por cáncer, un 29% menos de riesgo de mortalidad neurodegenerativa y un 18% menos de riesgo de mortalidad respiratoria”, detalla la publicación del Colegio Americano de Cardiología.

Los expertos sugieren reemplazar grasas como la margarina, mantequilla o mayonesa por este "superalimento" Yeko Photo Studio - Freepik

Guasch-Ferré, líder del estudio, indicó que es posible que un mayor consumo de aceite de oliva sea un marcador de una dieta más saludable en general y un estatus socioeconómico más alto. Sin embargo, aclaró que incluso después de ajustar este y otros factores los resultados siguieron siendo, en gran medida, los mismos.

¿Cómo se obtiene el aceite de oliva?

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el aceite de oliva es aquel que se extrae del fruto maduro del olivo, Olea europaea. El color varía desde amarillo claro hasta dorado; algunas variedades obtenidas de frutos inmaduros tienen un tinte verdoso.

Se clasifica en términos generales en cuatro grados, siendo el virgen extra, el más cotizado al tratarse del derivado de primera presión que posee excelente sabor y olor, reconocido por tener un contenido de ácidos grasos libres. Además, es rico en antioxidantes incluidos polifenoles, y en ácidos grasos monoinsaturados saludables.