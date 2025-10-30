Cuál es la ciudad ideal de EE.UU. para transitar un frío otoño en búsqueda de calor, según la IA

Algunos estadounidenses prefieren evitar el frío propio del otoño y trasladarse a territorios más cálidos durante la temporada o en unas vacaciones esporádicas. La inteligencia artificial (IA) reveló cuál es la ciudad con temperaturas más altas a las propias de la época y se encuentra en California.

La ciudad de EE.UU. con temperaturas más cálidas para evitar el frío del otoño, según la IA

En San Diego, California, las temperaturas son más cálidas en otoño que el promedio típico de la época y presenta sol casi todo el año. Así, esta ciudad de EE.UU. es una opción ideal para escapar del frío y disfrutar de un fin de semana o varios días en la costa.

La playa de la Jolla Cove es uno de los tesoros escondidos de San Diego, California Tripadvisor

Las temperaturas promedio del otoño en San Diego oscilan los 22 ºC y 27 ºC (71,5 ºF y 80 ºF) durante el día, mientras que por la noche los termómetros marcan entre 15 ºC y 18 ºC (55 ºF y 77 ºF). Además, las precipitaciones son escasas durante esta época, según destacó ChatGPT.

La inteligencia artificial destacó a esta ciudad de California por presentar un calor que no es abrasador, sino que ambienta las calles con una sensación envolvente de luz dorada, brisa suave y una calidez tranquila alejada del bullicio de lugares como Los Ángeles.

Las puestas de sol en San Diego ofrecen un paisaje otoñal digno de admirar Tripadvisor

En tanto, frente a la brisa del Pacífico, las temperaturas del mar en San Diego se mantienen en unos 20 ºC (68 ºF) en otoño.

Qué visitar en San Diego, California, durante el otoño

Este popular destino de Estados Unidos permite sumergirse en su cultura y encanto a través de distintos puntos turísticos. Debido a que el otoño se presenta más cálido que en otras regiones, los residentes y visitantes pueden transitar los diversos lugares sin abrumarse por el frío de la temporada.

Algunos de los lugares imperdibles de esta ciudad californiana son:

La Jolla Cove : esta playa es ideal para nadar entre lobos marinos o practicar actividades acuáticas como snorkel.

: esta playa es ideal para nadar entre lobos marinos o practicar actividades acuáticas como snorkel. Sunset Cliffs : en Point Loma, ofrece una puesta de sol inigualable digna de un paisaje otoñal.

: en Point Loma, ofrece una puesta de sol inigualable digna de un paisaje otoñal. Reserva Natural Estatal Torrey Pines : este parque costero y silvestre cuenta con acantilados frente al mar y senderos con todo tipo de fauna y flora.

: este parque costero y silvestre cuenta con acantilados frente al mar y senderos con todo tipo de fauna y flora. Balboa Park : una mezcla de historia y cultura en el museo rodeado por el parque al aire libre.

: una mezcla de historia y cultura en el museo rodeado por el parque al aire libre. Mezcla de tradición mexicana: en el Día de los Muertos en Old Town, con altares y gastronomía del país latino que se celebra cada otoño.

Cuál es la ciudad de EE.UU. que combina temperaturas cálidas y paisaje otoñal

La inteligencia artificial destacó una ciudad de Arizona como la combinación esencial entre calor en otoño y un paisaje digno de admirar de la época. Se trata de Sedona, donde las temperaturas son suaves y oscilan entre los 15 ºC y los 25 ºC (55 ºF y 77 ºF).

Sedona, en Arizona, ofrece paisajes otoñales con temperaturas cálidas Facebook/Visit Sedona

Las temperaturas de Sedona permiten compaginar cielos despejados con un paisaje rojo que encuentra su auge en el atardecer, rodeado de montañas como en los álamos del Oak Creek Canyon. Otros puntos característicos para disfrutar de una postal otoñal son Cathedral Rock o Devil’s Bridge.