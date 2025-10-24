En California: cuáles son las ciudades más baratas para alquilar una casa, según la IA

El Estado Dorado es uno de los territorios con el precio más alto de la vivienda en Estados Unidos, pero cuenta con opciones asequibles en ciertos lugares. La inteligencia artificial (IA) reveló cuáles son las ciudades más baratas de California para alquilar una casa. Entre las distintas alternativas, destacan aquellas que se encuentran en áreas alejadas de la costa.

Las 10 ciudades más baratas para alquilar una casa en California

El promedio de renta para una vivienda promedio en California es de 3291 dólares en 2025, aunque hay localidades que presentan valores inferiores para este servicio. La herramienta ChatGPT elaboró un listado de las diez ciudades que presentan un alquiler más bajo en California.

California es uno de los estados más caros para alquilar en EE.UU., pero cuenta con opciones asequibles en ciertas zonas Freepik

El listado a cargo de la inteligencia artificial mencionó los siguientes territorios:

Clearlake : la localidad con el alquiler más barato en el estado en 2025, con un valor de US$980 al mes.

: la localidad con el alquiler más barato en el estado en 2025, con un valor de US$980 al mes. Madera : la renta promedio en esta ciudad californiana oscila los US$1371.

: la renta promedio en esta ciudad californiana oscila los US$1371. Porterville : el valor promedio de alquiler de una casa ronda los US$1595 al mes.

: el valor promedio de alquiler de una casa ronda los US$1595 al mes. Eureka : ubicada en la costa norte, presenta un valor mensual promedio de US$1600.

: ubicada en la costa norte, presenta un valor mensual promedio de US$1600. Chico : con ambiente universitario, el precio general se sitúa en los US$1650.

: con ambiente universitario, el precio general se sitúa en los US$1650. Tulare : el alquiler estimado es de US$1850.

: el alquiler estimado es de US$1850. Modesto : cerca del Área de la Bahía, presenta un promedio de alquiler mensual de US$1882.

: cerca del Área de la Bahía, presenta un promedio de alquiler mensual de US$1882. Fresno : con un promedio de alquiler en 2025 de US$1900 al mes. El descenso con respecto al promedio estatal radica principalmente en que se encuentra alejada de la costa californiana.

: con un promedio de alquiler en 2025 de US$1900 al mes. El descenso con respecto al promedio estatal radica principalmente en que se encuentra alejada de la costa californiana. Bakersfield : el valor de renta residencial oscila los US$1920 al mes.

: el valor de renta residencial oscila los US$1920 al mes. Stockton: de US$1995 para una vivienda de tamaño pequeño. En este caso, se ubica en las inmediaciones del Valle Central y el delta del Sacramento-San Joaquín.

Clearlake es la localidad que presenta los alquileres más bajos del estado Facebook/City of Clearlake, CA - Government

Cuánto cuesta alquilar una casa en dos de las principales ciudades de California

Los precios de la renta de una vivienda varían en función del tamaño y la zona. La IA destacó las diferentes opciones en dos de las localidades principales del Estado Dorado.

Fresno

Una habitación : US$1295.

: US$1295. Dos habitaciones : entre US$1495 y US$1675.

: entre US$1495 y US$1675. Tres habitaciones: US$2293.

Bakersfield

Una habitación : US$1050.

: US$1050. Dos habitaciones : entre US$1395 y US$1650.

: entre US$1395 y US$1650. Tres habitaciones: US$2095.

A la hora de alquilar una vivienda en California, se deben tener en cuenta ciertos aspectos Freepik

Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de alquilar una casa en California

Antes de sumergirse en la renta de una propiedad en California, es recomendable tener en cuenta ciertos aspectos para tomar la decisión más adecuada en cada caso. Algunos de los factores a analizar son: