En California: cuáles son las ciudades más baratas para alquilar una casa, según la IA
A pesar de presentar uno de los precios más altos de la vivienda en Estados Unidos, cuenta con opciones asequibles
El Estado Dorado es uno de los territorios con el precio más alto de la vivienda en Estados Unidos, pero cuenta con opciones asequibles en ciertos lugares. La inteligencia artificial (IA) reveló cuáles son las ciudades más baratas de California para alquilar una casa. Entre las distintas alternativas, destacan aquellas que se encuentran en áreas alejadas de la costa.
Las 10 ciudades más baratas para alquilar una casa en California
El promedio de renta para una vivienda promedio en California es de 3291 dólares en 2025, aunque hay localidades que presentan valores inferiores para este servicio. La herramienta ChatGPT elaboró un listado de las diez ciudades que presentan un alquiler más bajo en California.
El listado a cargo de la inteligencia artificial mencionó los siguientes territorios:
- Clearlake: la localidad con el alquiler más barato en el estado en 2025, con un valor de US$980 al mes.
- Madera: la renta promedio en esta ciudad californiana oscila los US$1371.
- Porterville: el valor promedio de alquiler de una casa ronda los US$1595 al mes.
- Eureka: ubicada en la costa norte, presenta un valor mensual promedio de US$1600.
- Chico: con ambiente universitario, el precio general se sitúa en los US$1650.
- Tulare: el alquiler estimado es de US$1850.
- Modesto: cerca del Área de la Bahía, presenta un promedio de alquiler mensual de US$1882.
- Fresno: con un promedio de alquiler en 2025 de US$1900 al mes. El descenso con respecto al promedio estatal radica principalmente en que se encuentra alejada de la costa californiana.
- Bakersfield: el valor de renta residencial oscila los US$1920 al mes.
- Stockton: de US$1995 para una vivienda de tamaño pequeño. En este caso, se ubica en las inmediaciones del Valle Central y el delta del Sacramento-San Joaquín.
Cuánto cuesta alquilar una casa en dos de las principales ciudades de California
Los precios de la renta de una vivienda varían en función del tamaño y la zona. La IA destacó las diferentes opciones en dos de las localidades principales del Estado Dorado.
Fresno
- Una habitación: US$1295.
- Dos habitaciones: entre US$1495 y US$1675.
- Tres habitaciones: US$2293.
Bakersfield
- Una habitación: US$1050.
- Dos habitaciones: entre US$1395 y US$1650.
- Tres habitaciones: US$2095.
Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de alquilar una casa en California
Antes de sumergirse en la renta de una propiedad en California, es recomendable tener en cuenta ciertos aspectos para tomar la decisión más adecuada en cada caso. Algunos de los factores a analizar son:
- El presupuesto total: que abarca los costos de servicios públicos, el mantenimiento de la vivienda y el depósito de seguridad.
- La ubicación: el acceso al transporte y a áreas determinadas, como el trabajo, la escuela o centros médicos y hospitales.
- La seguridad: el índice de criminalidad y de delitos violentos, así como las medidas tomadas como cámaras de vigilancia y presencia de agentes del orden.
- Condiciones del contrato: si se establecen aumentos de renta periódicos o las penalizaciones por cancelar el alquiler antes de tiempo.
- Estado de la vivienda: una inspección antes de la mudanza es clave para reportar daños o inconvenientes.
- Verificación de la entidad o propietario: para corroborar que la otra parte cuenta con legitimidad para realizar la operación.
