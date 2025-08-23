Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford y cómo ver en vivo el combate desde EE.UU.

Saúl “Canelo” Álvarez peleará con Terence Crawford en septiembre, cuando el mexicano intentará defender sus títulos mundiales, mientras que el estadounidense buscará seguir con su récord de peleas invictas. El combate se llevará a cabo por primera vez en la casa de los Las Vegas Raiders y acapara la atención del mundo del deporte.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así se podrá ver la pelea desde EE.UU.

La pelea será el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, a las 21.00 (hora del este), de acuerdo con Los Angeles Times.

La pelea se llevará a cabo en uno de los estadios más recientes de Las Vegas (Instagram/ @canelo) (Instagram/ @canelo)

Canelo Álvarez vs Terence Crawford podrá verse exclusivamente por la plataforma de streaming Netflix, la cual no implementará el Pago Por Evento (PPV, por sus siglas en inglés), sino que ofrecerá el evento como parte del pago mensual de sus suscriptores.

Los interesados en ver el combate y que no cuenten con este servicio pueden adquirirlo con cualquiera de los siguientes planes:

Estándar con anuncios : con un costo de US$7.99 mensuales.

: con un costo de US$7.99 mensuales. Estándar : la cual tiene un precio de US$17.99, y con posibilidad de añadir un miembro extra por US$6.99 con anuncios, o bien de US$8.99 sin anuncios.

: la cual tiene un precio de US$17.99, y con posibilidad de añadir un miembro extra por US$6.99 con anuncios, o bien de US$8.99 sin anuncios. Premium: el cual tiene un costo de US$24.99 y con la posibilidad de añadir hasta dos miembros extra por un pago adicional de US$6.99 con anuncios, o bien de US$8.99 sin anuncios

Cómo llegan a la pelea Canelo Álvarez y Terence Crawford

Álvarez cuenta con un récord de 63 victorias (39 de ellas por nocaut), dos empates y dos derrotas, mientras Crawford tiene 41 victorias (31 por nocaut) en su carrera profesional y sin ninguna derrota, según The Ring.

En la esquina del mexicano se pondrán en juego los títulos en la categoría de peso supermediano que pertenecen a:

Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español)

Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español)

Organización Mundial de Boxeo (OMB, por sus siglas en español)

Federación Internacional de Boxeo (IBF, por sus siglas en inglés)

Crawford llega sin ninguna derrota en su carrera profesional (Instagram/ @tbudcrawford) (Instagram/ @tbudcrawford)

Netflix describió el encuentro como una megapelea, por lo que incluso personalidades como Denzel Washington se mostraron entusiasmados por el combate. Aunque no quiso revelar a Sports Illustrated cuál de los pugilistas es su favorito, destacó que ambos poseen cualidades que los harán destacar en el ring.

Netflix incursiona en la transmisión de deportes en vivo

La plataforma cuenta en su catálogo con películas, series y otros contenidos, pero a partir de 2024 comenzaron con su entrada a la transmisión de deportes en vivo con dos juegos de Navidad de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés), según DW.

Asimismo, lograron una asociación con World Wrestling Entertainment (WWE, por sus siglas en inglés) para obtener los derechos de transmisión. En el caso del boxeo, la compañía comenzó con las transmisiones de boxeo con los combates de Mike Tyson vs Jake Paul y Amanda Serrano vs. Katie Taylor, quienes se enfrentaban por segunda ocasión.

La primera pelea de box transmitida por Netflix fue Jake Paul vs Mike Tyson (X/@netflix) (X/@netflix)

De acuerdo con Netflix, 60 millones de hogares vieron el evento principal de Paul vs Tyson en vivo en todo el mundo, con un máximo de 65 millones de transmisiones simultáneas.

De igual manera, cerca de 50 millones de suscriptores vieron el evento coestelar entre Serrano vs Taylor, lo cual lo convirtió en el evento deportivo profesional femenino más visto en la historia de los Estados Unidos.