Revelan la cartelera completa de la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en EE.UU.: cuándo y cómo se podrá ver

Faltan exactamente cuatro semanas para que Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se vean las caras en su próximo enfrentamiento en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Y para dar una prueba de lo que se espera para ese día, Netflix dio a conocer los detalles de la cartelera de combates que formarán parte del evento.

Las peleas que formarán parte de la cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Estados Unidos

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre por el título unificado de peso supermediano de 168 libras (76.2 kilogramos).

El combate será transmitido en exclusiva por Netflix (Instagram/canelo) (Instagram/canelo)

Canelo Álvarez defenderá sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría supermediano, de acuerdo con Los Angeles Times.

El combate entre el mexicano y estadounidense será la pelea principal, pero TUDUM de Netflix reveló los detalles de la cartelera de enfrentamientos que “calentarán” el ring, y entre las que se encuentran:

Christian Mbilli vs. Lester Martínez: 10 asaltos, peso supermediano por el título interino del CMB

10 asaltos, peso supermediano por el título interino del CMB Callum Walsh vs. Fernando Vargas: 10 asaltos, peso superwelter

10 asaltos, peso superwelter Mohammed Alakel vs. John Ornelas: 10 asaltos, peso superpluma

La plataforma de streaming dio a conocer que todavía guardará algunas sorpresas para la fecha, por lo que se darán más detalles sobre otros encuentros en los próximos días.

Cómo ver el combate de Canelo vs. Crawford desde EE.UU.

Netflix será la plataforma de streaming encargada de transmitir el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Allegiant Stadium en Nevada, y a diferencia de otros combates, este no se realizará antes de la medianoche, sino durante el día.

Horario de la pelea entre "Canelo" Álvarez y Terence Crawford (Instagram @canelo)

La pelea se llevará a cabo a las 7.00 hs tiempo del este de Estados Unidos, mientras que en otros países como México, la transmisión comenzará a las 8.00 hs tiempo del centro. También se podrá ver en Nueva York a las 10.00 hs; Londres a las 15.00 hs y en Riyadh (Arabia Saudita) a las 17.00 hs tiempo local.

Para el combate, los suscriptores a la plataforma no tendrán que pagar por cargos extra (Pago por Evento), ya que la transmisión estará disponible con el servicio de paga mensual. El costo de la suscripción a Netflix cuenta con tres planes disponibles, los cuales son:

Estándar con anuncios : con un costo de US$7,99 mensuales

: con un costo de US$7,99 mensuales Estándar : la cual tiene un precio de US$17,99, y con posibilidad de añadir un miembro extra por US$6.99 con anuncios, o bien de US$8,99 sin anuncios

: la cual tiene un precio de US$17,99, y con posibilidad de añadir un miembro extra por US$6.99 con anuncios, o bien de US$8,99 sin anuncios Premium: el cual tiene un costo de US$24,99 y con la posibilidad de añadir hasta dos miembros extra por un pago adicional de US$6.99 con anuncios, o bien de US$8,99 sin anuncios

Quién es Turki Alalshikh, la persona clave para la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Turki Alalshikh tiene 43 años y originario de Arabia Saudita, fue considerado el cerebro detrás de las peleas que se han llevado a cabo en su país natal, así como el resto del mundo, según The Sun.

Turki Al-Sheik (Alalshikh), representante deportivo del príncipe Mohammed Bin Salman, heredero al trono de Arabia Saudita (Archivo)

Durante 2017 se emitió un decreto real para nombrarlo como presidente de la Autoridad General de Deportes y posteriormente presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, lo que lo llevó a entrar al mundo de diversas industrias deportivas y relacionarse con algunos deportistas.

A principios de año, Turki Alashikh y Canelo Álvarez se reunieron durante los premios The Ring en Londres, donde discutieron los futuros combates del pugilista mexicano, de acuerdo con The Ring.

En este evento también se encontraba Terence Crawford, quien no cerró las puertas al combate que hoy es una realidad. “Siempre hay una posibilidad, ¿verdad? Veremos, pero siempre hay una posibilidad. Estamos aquí para hacer los mejores acuerdos, y siempre hay opción”, expresó.