Ya es oficial: en qué lugares de EE.UU. no se aplica el cambio de hora este 8 de marzo

Estados Unidos entra en una nueva transición temporal este domingo 8 de marzo de 2026; la mayoría del país ajustó sus relojes a las 2 a.m. para saltar directamente a las 3 a.m. Este cambio, que marca el inicio del horario de verano o Daylight Saving Time, tiene como finalidad principal optimizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos del año. No obstante, este sistema no tiene carácter universal en todo el territorio nacional, ya que existen excepciones significativas donde la hora se mantiene constante durante los doce meses del año.

Daylight Saving Time 2026 en EE.UU.

El territorio de Hawái y gran parte de Arizona son los casos más destacados de jurisdicciones que no adoptan el horario de verano.

de son los casos más destacados de jurisdicciones que no adoptan el horario de verano. En estas regiones, el reloj no se mueve, lo que permite que la rutina diaria de sus habitantes no sufra las alteraciones propias del ajuste bianual.

Diversos territorios estadounidenses se encuentran fuera de este esquema de modificación horaria, entre ellos Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

Estas zonas mantienen una uniformidad temporal que ignora el sistema de marzo a noviembre que rige en el resto de la unión americana desde 2007.

El propósito detrás de esta práctica, a menudo malinterpretada, responde a una lógica de eficiencia energética.

Lejos del mito urbano que vincula esta tradición con las necesidades de los agricultores para trabajar en el campo, el sistema fue diseñado originalmente para reducir el consumo eléctrico mediante el máximo aprovechamiento de la luz natural.

Benjamin Franklin fue uno de los precursores intelectuales de esta idea al mencionarla en 1784 en una carta dirigida al editor del Journal of Paris.

A pesar de los debates legislativos recurrentes que buscan fijar un horario permanente para eliminar las perturbaciones, todavía no se ha logrado un consenso que permita abandonar el esquema actual.

Lo que dicen los especialistas en USA por el cambio de horario

Esta interrupción en el ciclo diario conlleva riesgos para la población. Los expertos de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño advierten sobre los costos humanos que implica el ajuste, vinculándolos con efectos negativos para la salud cardiovascular, la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares o fibrilación auricular, además de riesgos por accidentes de tráfico o errores médicos.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan un ajuste gradual. Sugieren adelantar la hora de dormir quince o veinte minutos durante las noches previas al cambio y mantener rutinas diarias, como la cena, un poco más temprano cada jornada.

Asimismo, dormir al menos siete horas para adultos u ocho para adolescentes resulta crucial, junto con la exposición al sol matutino el domingo para regular el reloj interno.

