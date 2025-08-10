¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos?: para ajustar los relojes este 2025

Desde diciembre de 2024, el presidente, Donald Trump, reveló que trabajaría por eliminar el horario de verano, ya que esto suponía un “inconveniente” financiero para Estados Unidos. La idea fue apoyada por figuras de medios de tecnología como Elon Musk, sin embargo, la idea aún no se ha consolidado. En noviembre próximo, el horario de verano concluirá y los ciudadanos deberán hacer el cambio de hora en sus relojes.

Cuándo termina el horario de verano en EE.UU. este 2025

El horario de verano de este 2025 inició el segundo domingo de marzo y concluirá el primer domingo de noviembre. De acuerdo con el Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés), los relojes deberán atrasarse una hora en la mayor parte del territorio.

La mayoría de los estados de Estados Unidos deberán hacer los cambios el horario (Pixabay) (Pixabay)

La madrugada del 2 de noviembre a las 2.00 hs, los relojes deberán cambiarse manualmente a la 1.00 hs, aunque los dispositivos electrónicos como celulares y computadoras lo harán de forma automática.

Durante esta temporada, los ciudadanos vivirán atardeceres más tempranos y tendrán más horas de oscuridad. El cambio de horario se da un mes y medio después de la transición estacional del verano al otoño, donde los días se caracterizan por ser más fríos.

Los estados y territorios que no se ajustan al horario de verano

El USNO señaló que gran parte del territorio estadounidense deberá adaptarse al cambio de horario, según Timeanddate. Los estados y territorios que no siguen estas reglas y se mantienen en el horario estándar son:

Algunos de los estados y territorios de Estados Unidos se mantienen en un horario central, por lo que no deben hacer modificaciones (Unsplash)

Arizona

Hawái

Samoa Americana

Guam

Las Islas Marianas

Puerto Rico

Islas Vírgenes

En 1966, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó la Ley de Horario Uniforme, la cual estableció que los estados tienen la libertad de implementar el horario de verano o no, pero en caso de hacerlo, tendrán que seguir la normativa de comienzo y finalización establecida por el gobierno federal.

Texas busca unirse a los estados que no siguen el horario de verano

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley del horario de verano el pasado 20 de junio, la cual debería entrar en vigor el 1° de septiembre de este mismo año, pero aún no se ha confirmado debido a que el Congreso no ha promulgado la legislación que lo permita.

Uno de los patrocinadores de la ley, el representante republicano Will Metcalf, pidió a los legisladores del Congreso que aprobaran la medida, a fin de permitir que los ciudadanos disfruten de más horas de luz natural por la noche y menos interrupciones de sueño.

La ley HB 1393, determina que el estado conservará el horario de verano durante todo el año, sin modificaciones. De ser aprobada, la iniciativa aplicada se denominará como la “Hora de Texas”, a fin de eliminar los atrasos o los adelantos en los relojes de los ciudadanos.

De ser aprobada la ley, Texas se unirá a otros 18 estados que adoptaron por la eliminación del horario de verano, entre los que se encuentran: Florida, Misisipi, Oklahoma y Alabama.

Texas firmó la ley HB 1393 para acabar con el Horario de Verano, la cual podría entrar en vigor en septiembre a menos que el Congreso lo impida (Unsplash)

Entre los motivos para aplicar el cambio de horario se encuentran:

Evitar interrupciones del sueño y mejorar la salud mental

Reducir accidentes de tráfico y mejorar la seguridad en las calles

Ahorro de energía al aprovechar la luz natural del día

Aumentar la productividad y facilitar la rutina de familias, estudiantes y trabajadores

A poco menos de un mes para que la medida pueda entrar en vigor, el Congreso no ha determinado si se opondrá a este cambio en el horario, por lo que aún está por determinarse si se podrá llevar a cabo. De lo contrario, los texanos deberán hacer los cambios correspondientes para ajustarse al término del Horario de Verano.