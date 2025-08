“Solita me deseo suerte”: es de Guatemala, regresa a su país y revela cómo fue el adiós a EE.UU. tras 11 años

Kandy, una joven de origen latino que emigró a Estados Unidos hace más de una década, tomó una decisión trascendental y compartió el anuncio en sus redes sociales. Con un video grabado desde el aeropuerto, poco antes de abordar el avión, contó que estaba a punto de dar un paso que la tenía emocionada y llena de esperanzas: el regreso definitivo a Guatemala, su país natal.

Se va de EE.UU.: una migrante guatemalteca decidió regresar a su país

Kandy contó en un clip que subió a su cuenta de TikTok que se encontraba en el aeropuerto y “a punto de tomar el avión”. Se mostraba nerviosa, pero no porque tuviera temor a volar, ya que en los últimos años había abordado muchos otros vuelos para visitar a su familia y amigos en Guatemala, su país de origen. “Esto lo he hecho muchas veces porque, obviamente, siempre voy y regreso”, dijo.

Latina regresa a su país tras 11 años en EEUU

Sin embargo, este viaje tenía una razón para ser completamente distinto a todos los anteriores. “Me voy definitivamente a vivir a Guatemala”, anunció visiblemente movilizada.

Kandy reveló que, aunque había tomado la decisión de volver a su país para estar cerca de su familia, sus raíces y su cultura, no le resultaba sencilla. Llevaba 11 años en Estados Unidos y se sentía sumamente agradecida por todo lo vivido allí. “Oficialmente, digo adiós a este país que me dio tantas oportunidades, trabajo y un montón de cosas”, expresó.

El regreso a Guatemala, tras 11 años en EE.UU.: “sueño cumplido”

Kandy relató que pudo tomar la decisión de regresar a su tierra natal porque su trabajo le había permitido obtener su independencia financiera y le brindaba la posibilidad de hacerlo desde cualquier parte del mundo.

Más de una década después, la joven regresó a Guatemala con su hijo Aeropuerto de Tallahassee

“Vendo productos digitales, así que gracias a ese negocio es que estoy cumpliendo este sueño de poder irme a vivir al país que me vio nacer, a la tierra que me vio crecer”, explicó en el video.

Entre los principales motivos de su retorno a Guatemala, dijo, se encontraban la cercanía con sus seres queridos y el deseo de brindarle a su hijo una infancia como la que ella recordaba, más cercana a sus raíces y cultura. “Los latinos sabemos que en Estados Unidos la vida es muy distinta a como es nuestro país”, señaló.

Vivir en Estados Unidos y en Guatemala: las diferencias

Según su perspectiva, el estilo de vida en Estados Unidos es muy distinto al de su país de origen. En este sentido se refirió a las diferencias culturales, familiares y de crianza entre ambos entornos. “Acá los niños (güeros, como le dicen a los chicos en Guatemala) crecen de una forma bien diferente, a como nosotros crecemos allá”, dijo.

Antes de abordar el vuelo, Kandy explicó que se desprendió de todos sus bienes en Estados Unidos. “Ayer entregué mi apartamento, entregué mi camioneta también y tengo muchos sentimientos encontrados”, describió.

Kandy habló sobre las diferencias de crianza en ambos países Freepik

De todos modos, remarcó que confiaba en su intuición para volver a empezar de nuevo: “Espero, de verdad, que me vaya muy bien”. Y se mostró esperanzada en que podría lograr lo que se propusiera en cualquier lugar del mundo donde esté. “Yo solita me deseo todos los éxitos y sé que me va a ir bien”, concluyó.