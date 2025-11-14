Cuánto cuesta el nuevo “sock”, la correa 3D que Apple lanza para llevar el iPhone y por qué ya causa polémica

La compañía Apple anunció el lanzamiento del nuevo “sock”, en colaboración con el estudio Issey Miyake, que sirve para llevar y proteger el iPhone. Este producto, de acuerdo con la empresa, está disponible desde este viernes 14 de noviembre.

Los precios del nuevo “sock” que Apple lanza para llevar el iPhone

El precio inicial es de US$149,55 para la correa corta. En tanto, la versión con agarre extenso, que permite llevarla en la mano, atada a bolsos o directamente sobre la piel, cuesta US$229,95.

El nuevo "sock" de Apple para llevar el iPhone cuesta US$149,95 en su versión corta isseymiyake.com - isseymiyake.com

En su sitio web, Apple señala que el sock es una construcción tejida en 3D que está diseñada para adaptarse a cualquier iPhone, así como “a cualquier objeto que quepa en un bolsillo”.

A partir de este viernes 14 de noviembre, está disponible en tiendas Apple Store seleccionadas y en línea para Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Los locales en los que podrá comprarse presencialmente son:

Apple Canton Road, Hong Kong.

Manzana Ginza, Tokio.

Apple Jing’an, Shanghái.

Apple Marché Saint-Germain, París.

Apple Myeongdong, Seúl.

Apple Orchard Road, Singapur.

Apple Piazza Liberty, Milán.

Apple Regent Street, Londres.

Apple SoHo, Nueva York.

Apple Xinyi A13, Taipéi.

El modelo con correa corta llegará en colores limón, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro. En tanto, la versión con tira extensa podrá adquirirse en zafiro, canela y negro.

La asociación de Apple con Issey Miyake para el nuevo “sock”

La funda fue confeccionada en Japón por el estudio de Issey Miyake y su diseño se inspira en el concepto de “un trozo de tela”, según detalló la compañía al anunciarla. El desarrollo para iPhone Pocket se realizó en estrecha colaboración con el Apple Design Studio.

El estudio japonés fue fundado por el diseñador homónimo, quien se hizo conocido por sus creaciones innovadoras. La principal técnica de su autoría corresponde a la ropa plisada que no se arruga, que fue en lo que se basó el nuevo sock de Apple.

La compañía Apple lanzó el nuevo "sock" en estrecha colaboración con la empresa de diseño Issey Miyake isseymiyake.com - isseymiyake.com

“Nació de la idea de crear una funda para iPhone que transmitiera un diseño discreto, a la vez que fuera divertida y versátil para expresar la individualidad”, explica la marca en su página web oficial.

Según recogió The New York Times, Steve Jobs, fundador de la compañía de tecnología estadounidense, conoció a Miyake en 1981. Conectados por sus ideas sobre la vestimenta útil, el empresario le pidió al diseñador que fabrique el jersey negro de cuello alto que luego se convirtió en su prenda característica.

Si bien hasta el momento las empresas nunca habían colaborado formalmente, esta nueva asociación marca el inicio de una nueva relación oficial, a 40 años del primer encuentro entre sus fundadores.

“El diseño de iPhone Pocket refleja el vínculo entre el iPhone y su usuario, sin olvidar que un producto de Apple está diseñado para ser universal en su estética y versátil en su uso”, comentó Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, en el comunicado de prensa publicado por la empresa estadounidense.

Críticas al nuevo “sock” de Apple para llevar el iPhone

Apenas se dio a conocer el lanzamiento, las críticas no se hicieron esperar. Las palabras de un usuario en X, que lo definió como “un calcetín hecho trizas” resumen gran parte de las repercusiones que tuvo el producto en los últimos días.

Los usuarios en línea criticaron el elevado precio del nuevo "sock" que lanza Apple para llevar el iPhone isseymiyake.com - isseymiyake.com

En esa línea, el youtuber de tecnología Marques Brownlee sostuvo que esta era una “prueba de fuego” para los fanáticos que “compran o defienden cualquier cosa que Apple lance”.

Aunque la mayoría de los comentarios apuntaron contra su elevado precio, el consultor y analista de redes sociales Matt Navara defendió a la empresa en diálogo con BBC. En específico, aseguró que la el valor se relaciona con la “forma, la marca y la exclusividad”, más que con su función.

“Este tipo de precios no es nuevo en el mundo de la moda de lujo ni en las colaboraciones entre diseñadores”, concluyó.