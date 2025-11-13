Las probabilidades de nieve en Texas para el tercer fin de semana de noviembre, según un meteorólogo

La nieve en Texas volvió a ser tema de consulta luego de que un frente frío alcanzara la región del Texas Panhandle esta semana. Un especialista del National Weather Service en Amarillo (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que, aunque el descenso térmico será fuerte, la probabilidad de precipitaciones en forma sólida se mantiene muy baja, con registros previstos entre el sábado y el domingo en ciudades como Dalhart y Amarillo.

Las probabilidades de nieve en el Texas Panhandle

El meteorólogo A. J. Harrel, del NWS Amarillo, afirmó al medio MySA que las precipitaciones previstas para el fin de semana tienen una chance de entre 20% y 30%, pero aclaró que la posibilidad de que ese evento se traduzca en nieve es “muy baja”.

Al respecto dijo: “La lluvia es el tipo de precipitación más favorecido ahora. Los modelos mostraron señales de mezcla con nieve o aguanieve, pero no es el escenario más probable”.

Las precipitaciones del fin de semana tienen una chance del 20–30%, pero la lluvia es el escenario más probable Marcelo Marínez

El especialista recordó que el Panhandle ha registrado episodios de nieve desde septiembre hasta mayo, pero insistió en que este fin de semana no hay señales concretas para un evento temprano.

El frente ártico llevará las temperaturas mínimas en Dalhart hasta los 32 °F (0 °C) en la noche del domingo. En Amarillo, los registros nocturnos se ubicarán entre 39,2 °F y 44,6 °F (4 °C y 7 °C), mientras que durante el día las marcas se recuperarán y alcanzarán los 64,4 °F (18 °C).

¿Cuándo suele caer la primera nieve en el norte de Texas?

El NWS Amarillo registra como promedio histórico el 5 de diciembre como fecha de la primera nevada en la región. Según Harrel, el avance de frentes fríos comienza a ser más constante a partir de noviembre, lo que activa la transición hacia las primeras señales del invierno boreal.

La oficina detalló que el otoño boreal de 2025 fue inusualmente cálido: la zona registró la semana pasada su día de noviembre más caluroso, con 89 °F (31,6 °C). Ese contraste explica el abrupto cambio térmico del fin de semana.

Los modelos muestran señales aisladas de mezcla con nieve o aguanieve, pero no son concluyentes Marcelo Marínez

¿Existe posibilidad de una Navidad con nieve en Texas?

Harrel señaló que la temporada invernal podría afirmarse durante las primeras semanas de diciembre. El promedio histórico del NWS refleja que la zona recibe sus primeras acumulaciones alrededor del 5 de diciembre, por lo que un evento cercano a Navidad no es imposible en algunos puntos del norte del estado.

El meteorólogo aclaró que la evolución dependerá de nuevos frentes fríos y de la coincidencia con sistemas de humedad, algo que este fin de semana no se ve reflejado en los modelos.

Ciudades como El Paso, Austin, San Antonio, McAllen, Corpus Christi y Tyler registrarán condiciones estables y casi sin lluvia Rome Wilkerson / Unsplash

¿Cómo será el fin de semana en el resto de Texas?

En las otras zonas del estado se tendrá un fin de semana mayormente soleado, con temperaturas cálidas y escasas probabilidades de lluvia, según Weather.

En El Paso, al oeste del estado, se espera un sábado con 84,2 °F (29 °C) de máxima y 62,6 °F (17 °C) de mínima, sin lluvias, y un domingo parcialmente nublado con temperaturas entre 86 °F (30 °C) y 66,2 °F (19 °C), y una probabilidad de lluvia del 6%.

En Austin, en el centro del estado, predominará el sol: el sábado alcanzará los 80,6 °F (27 °C), con una mínima de 53,6 °F (12 °C), y el domingo repetirá condiciones similares, con 78,8 °F (26 °C) de máxima y sin probabilidad de lluvias.

San Antonio tendrá un patrón similar, con máximas de 84,2 °F (29 °C) y 86 °F (30 °C) durante el fin de semana, mínimas de 62,6 °F (17 °C) y 66,2 °F (19 °C), y una probabilidad de lluvias que no supera el 6%.

En la frontera sur, McAllen será la más calurosa: 89,6 °F (32 °C) y 91,4 °F (33 °C) de máxima el sábado y domingo, respectivamente, con mínimas de 68 °F (20 °C) y 71,6 °F (22 °C), y probabilidades de lluvia de apenas 8% y 5%.

En la costa, Corpus Christi tendrá un sábado parcialmente nublado con 84,2 °F (29 °C) de máxima y 68 °F (20 °C) de mínima, y un domingo más despejado con 86 °F (30 °C) y 69,8 °F (21 °C), con una probabilidad de lluvias del 7%.

Por último, en el este de Texas, Tyler disfrutará de un clima soleado todo el fin de semana, con máximas de 80,6 °F (27 °C) y mínimas de entre 66,2 °F (19 °C) y 69,8 °F (21 °C), con lluvias prácticamente descartadas.