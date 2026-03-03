LA NACION

¿Cuánto dinero necesita una familia de cuatro personas para vivir de forma cómoda en Nueva York y California?

Estos dos estados se encuentran entre los cinco más caros para vivir en familia en Estados Unidos

Mantener a una familia de cuatro integrantes en Estados Unidos implica cubrir gastos elevados en vivienda, alimentos, transporte, servicios públicos y atención médica, y el monto necesario varía considerablemente según el estado. Estados como Nueva York y California se encuentran entre los cinco más costosos para vivir con comodidad.

¿Cuánto dinero necesita una familia por mes para vivir cómoda en NY y California?

De acuerdo con datos de Money Lion, estos son los cinco estados donde se requiere un mayor ingreso anual para que una familia de cuatro personas mantenga un nivel de vida cómodo:

1. Hawái

  • Salario mínimo vital por hora: US$69,43
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$110.782
  • Costos anuales de comestibles: US$12.505
  • Costo anual de vivienda: US$62.903
  • Costos anuales de atención médica: US$10.321

2. Massachusetts

  • Salario mínimo vital por hora: US$54,25
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$89.725
  • Costos anuales de comestibles: US$9812
  • Costo anual de vivienda: US$49.063
  • Costos anuales de atención médica: US$10.788

3. California

  • Salario mínimo vital por hora: US$46,22
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$79.367
  • Costos anuales de comestibles: US$10.301
  • Costo anual de vivienda: US$38.298
  • Costos anuales de atención médica: US$8387

4. Nueva York

  • Salario mínimo vital por hora: US$43,63
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$73.515
  • Costos anuales de comestibles: US$9917
  • Costos anuales de vivienda: US$37.624
  • Costos anuales de atención médica: US$9096

5. Maryland

  • Salario mínimo vital por hora: US$41
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$66.912
  • Costos anuales de comestibles: US$10.253
  • Costos anuales de vivienda: US$31.072
  • Costos anuales de atención médica: US$8718
¿Cuáles son los estados donde se necesita menos dinero para vivir?

En contraste con los cinco estados donde se necesita ganar más dinero para que una familia viva cómoda, el medio indicó cuáles son los cinco lugares donde se necesita ganar menos (casi la mitad) para tener una vida digna.

1. Mississippi

  • Salario mínimo vital por hora: US$25,35
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$45.424
  • Costos anuales de comestibles: US$9036
  • Costo anual de vivienda: US$14.788
  • Costos anuales de atención médica: US$7541

2. Oklahoma

  • Salario mínimo vital por hora: US$25,65
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$45.620
  • Costos anuales de comestibles: US$9074
  • Costo anual de vivienda: US$14.304
  • Costos anuales de atención médica: US$7501

3. Tennessee

  • Salario mínimo vital por hora: US$26,11
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$47.879
  • Costos anuales de comestibles: US$9275
  • Costo anual de vivienda: US$17.485
  • Costos anuales de atención médica: US$7066

4. Missouri

  • Salario mínimo vital por hora: US$26,31
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$47.405
  • Costos anuales de comestibles: US$9122
  • Costo anual de vivienda: US$16.389
  • Costos anuales de atención médica: US$7783

5. Virginia Occidental

  • Salario mínimo vital por hora: US$26,35
  • Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$46.600
  • Costos anuales de comestibles: US$9208
  • Costo anual de vivienda: US$14.915
  • Costos anuales de atención médica: US$7340

¿Cuánto se debe ganar para ser considerado rico en Nueva York?

Según un nuevo informe de Visual Capitalist, en general, un hogar necesita ganar entre 198.000 y 387.000 dólares en ingresos anuales para ser considerado dentro del 10% de los que más ganan en Estados Unidos.

Para ser considerado dentro de ese 10%, la mayoría de los habitantes debe ganar el doble de lo que gana la clase media.

En el caso de Nueva York, que se ubica entre los 10 estados del país donde se necesita ganar más dinero para ser considerado rico, los habitantes deben generar más del triple del salario promedio nacional; es decir, tener un sueldo anual mínimo de US$325.000, de acuerdo con Unilad.

