¿Cuánto dinero necesita una familia de cuatro personas para vivir de forma cómoda en Nueva York y California?

Mantener a una familia de cuatro integrantes en Estados Unidos implica cubrir gastos elevados en vivienda, alimentos, transporte, servicios públicos y atención médica, y el monto necesario varía considerablemente según el estado. Estados como Nueva York y California se encuentran entre los cinco más costosos para vivir con comodidad.

¿Cuánto dinero necesita una familia por mes para vivir cómoda en NY y California?

De acuerdo con datos de Money Lion, estos son los cinco estados donde se requiere un mayor ingreso anual para que una familia de cuatro personas mantenga un nivel de vida cómodo:

1. Hawái

Salario mínimo vital por hora: US$69,43

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$110.782

Costos anuales de comestibles: US$12.505

Costo anual de vivienda: US$62.903

Costos anuales de atención médica: US$10.321

2. Massachusetts

Salario mínimo vital por hora: US$54,25

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$89.725

Costos anuales de comestibles: US$9812

Costo anual de vivienda: US$49.063

Costos anuales de atención médica: US$10.788

3. California

Salario mínimo vital por hora: US$46,22

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$79.367

Costos anuales de comestibles: US$10.301

Costo anual de vivienda: US$38.298

Costos anuales de atención médica: US$8387

4. Nueva York

Salario mínimo vital por hora: US$43,63

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$73.515

Costos anuales de comestibles: US$9917

Costos anuales de vivienda: US$37.624

Costos anuales de atención médica: US$9096

5. Maryland

Salario mínimo vital por hora: US$41

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$66.912

Costos anuales de comestibles: US$10.253

Costos anuales de vivienda: US$31.072

Costos anuales de atención médica: US$8718

Se necesita ganar más de 70.000 dólares al año para que una familia viva cómoda en Nueva York (Archivo) X/@4WTC

¿Cuáles son los estados donde se necesita menos dinero para vivir?

En contraste con los cinco estados donde se necesita ganar más dinero para que una familia viva cómoda, el medio indicó cuáles son los cinco lugares donde se necesita ganar menos (casi la mitad) para tener una vida digna.

California es el tercer estado donde una familia necesita ganar más para vivir cómoda (Pexels/Tima Miroshnichenko)

1. Mississippi

Salario mínimo vital por hora: US$25,35

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$45.424

Costos anuales de comestibles: US$9036

Costo anual de vivienda: US$14.788

Costos anuales de atención médica: US$7541

2. Oklahoma

Salario mínimo vital por hora: US$25,65

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$45.620

Costos anuales de comestibles: US$9074

Costo anual de vivienda: US$14.304

Costos anuales de atención médica: US$7501

3. Tennessee

Salario mínimo vital por hora: US$26,11

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$47.879

Costos anuales de comestibles: US$9275

Costo anual de vivienda: US$17.485

Costos anuales de atención médica: US$7066

4. Missouri

Salario mínimo vital por hora: US$26,31

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$47.405

Costos anuales de comestibles: US$9122

Costo anual de vivienda: US$16.389

Costos anuales de atención médica: US$7783

5. Virginia Occidental

Salario mínimo vital por hora: US$26,35

Ingreso anual requerido (después de impuestos): US$46.600

Costos anuales de comestibles: US$9208

Costo anual de vivienda: US$14.915

Costos anuales de atención médica: US$7340

¿Cuánto se debe ganar para ser considerado rico en Nueva York?

Según un nuevo informe de Visual Capitalist, en general, un hogar necesita ganar entre 198.000 y 387.000 dólares en ingresos anuales para ser considerado dentro del 10% de los que más ganan en Estados Unidos.

Cuánto se necesita ganar en Nueva York para ser considerado rico (Unsplash)

Para ser considerado dentro de ese 10%, la mayoría de los habitantes debe ganar el doble de lo que gana la clase media.

En el caso de Nueva York, que se ubica entre los 10 estados del país donde se necesita ganar más dinero para ser considerado rico, los habitantes deben generar más del triple del salario promedio nacional; es decir, tener un sueldo anual mínimo de US$325.000, de acuerdo con Unilad.